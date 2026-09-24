Με τιμή γνωριμίας 50€ χαμηλότερη και premium προνόμια συνολικής αξίας 199€.

Μετά την πρόσφατη παρουσίασή της στο European Innovative Product Launch event της Huawei στο Μόναχο, η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 έρχεται πλέον και στην ελληνική αγορά, φέρνοντας έναν συνδυασμό premium σχεδιασμού, προηγμένων δυνατοτήτων για outdoor άθληση και ολοκληρωμένων λειτουργιών παρακολούθησης υγείας και ευεξίας.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ολόκληρη η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, σε τιμή γνωριμίας μειωμένη κατά 50€ σε σχέση με την προτεινόμενη τιμή λιανικής, έως και τις 31 Οκτωβρίου. Παράλληλα, με κάθε αγορά ενός HUAWEI WATCH GT 7, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση μέσω του HUAWEI Health MultiPass σε premium προνόμια συνολικής αξίας 199€.

Premium σχεδιασμός που ακολουθεί κάθε ρυθμό

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 σχεδιάστηκε για να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στην καθημερινότητα και την περιπέτεια. Το HUAWEI WATCH GT 7 διατίθεται σε δύο μεγέθη, 46 mm και 41 mm, ενώ το HUAWEI WATCH GT 7 Pro ξεχωρίζει για τη nano-tech κεραμική στεφάνη και το μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου, συνδυάζοντας αυξημένη ανθεκτικότητα με premium αισθητική.

Το νέο EasyCross strap συμπληρώνει τον σχεδιασμό, προσφέροντας ασφαλή και άνετη εφαρμογή τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στις πιο απαιτητικές outdoor δραστηριότητες.

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Για όσους θέλουν να πηγαίνουν λίγο πιο μακριά

Πιστή στη φιλοσοφία «Chase the Wild», η νέα σειρά δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις outdoor δραστηριότητες, με εκτεταμένο σύνολο workout modes, επαγγελματικού επιπέδου δεδομένα άσκησης και νέες λειτουργίες που βοηθούν τον χρήστη να κατανοεί καλύτερα την απόδοσή του.

Για πρώτη φορά στη σειρά κάνουν την εμφάνισή τους λειτουργίες για indoor snow sports, με αυτόματη αναγνώριση δραστηριότητας σε skiing και snowboarding και καταγραφή στοιχείων όπως η απόσταση, η ταχύτητα και η συνολική κατάβαση. Για τις outdoor χειμερινές εξορμήσεις, μέσω της εφαρμογής Huawei Health μπορούν να μεταφερθούν στο ρολόι χάρτες από περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, ενώ οι λειτουργίες Turn Detection και G-Force detection προσφέρουν ακόμη περισσότερα δεδομένα για κάθε κατάβαση.

Οι δυνατότητες ποδηλασίας αναβαθμίζονται επίσης με λειτουργίες όπως τα Climb Planning, Climb Broadcast και Sharp Turn Alerts. Πριν από τη διαδρομή, το ρολόι μπορεί να προσφέρει αναλυτική εικόνα των αναβάσεων που ακολουθούν, ενώ κατά τη διάρκειά της ενημερώνει για την κλίση και την απόσταση που απομένει. Μετά την προπόνηση, το AI Workout Analysis βοηθά τον χρήστη να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσής του.

Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής ευεξίας

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 αναβαθμίζει παράλληλα την εμπειρία παρακολούθησης της υγείας και της ευεξίας. Η ανανεωμένη λειτουργία Health Insights περιλαμβάνει morning briefing, εξατομικευμένο Physical Readiness score και έξυπνη ανάλυση δεδομένων υγείας, προσφέροντας πιο ξεκάθαρες και πρακτικές πληροφορίες για την καθημερινή φροντίδα του χρήστη.

Το Physical Readiness συνδυάζει δεδομένα όπως η ποιότητα ύπνου, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), η συναισθηματική κατάσταση και οι ενεργές θερμίδες, δημιουργώντας κάθε πρωί μια πιο άμεση εικόνα της φυσικής ετοιμότητας του χρήστη.

Έως 21 ημέρες αυτονομίας και πληρωμές με τον καρπό του χεριού

Για να μπορεί να ακολουθεί τον χρήστη χωρίς συνεχείς διακοπές για φόρτιση, η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 αξιοποιεί μπαταρίες υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο. Τα HUAWEI WATCH GT 7 Pro και HUAWEI WATCH GT 7 46 mm προσφέρουν αυτονομία έως και 21 ημέρες, ενώ το μοντέλο των 41 mm μπορεί να φτάσει έως και τις 14 ημέρες.

Παράλληλα, η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay κάνει τις καθημερινές συναλλαγές ακόμη πιο απλές, επιτρέποντας στον χρήστη να πληρώνει απευθείας από τον καρπό του χωρίς να χρειάζεται να βγάλει κινητό ή πορτοφόλι.

Ευρεία Συμβατότητα με όλες τις συσκευές

Η σειρά είναι συμβατή τόσο με Android όσο και με iOS συσκευές προσφέροντας την μοναδική εμπειρία χρήσης ενός Huawei wearable σε ακόμα περισσότερους χρήστες διευκολύνοντας την καθημερινότητα, την άσκηση, την προπόνηση καθώς και την παρακολούθηση της σωματικής μας κατάστασης και υγείας.

Premium προνόμια συνολικής αξίας 199€ με το HUAWEI Health MultiPass

Με κάθε αγορά ενός HUAWEI WATCH GT 7, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, με premium προνόμια συνολικής αξίας 199€. Το πακέτο περιλαμβάνει 3 μήνες HUAWEI Health+ (αξίας 20€), 2 μήνες Komoot (10€), 3 μήνες Headspace (39€), 2 μήνες Naviki (10€), 3 μήνες FIIT (60€) και 3 μήνες Kotcha (60€).

Οι υπηρεσίες αυτές δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα για fitness, outdoor δραστηριότητες, πλοήγηση, προπόνηση και ευεξία, δίνοντας στον χρήστη ακόμη περισσότερους τρόπους να οργανώσει την άσκηση και την καθημερινή του φροντίδα.

Ένα νέο οικοσύστημα συσκευών έρχεται στην Ελλάδα

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 παρουσιάστηκε στο Μόναχο, μαζί με μια νέα γενιά flagship συσκευών όπως το νέο HUAWEI WATCH 6, το HUAWEI WATCH D3 με δυνατότητες συνεχόμενης παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, το HUAWEI MatePad Pro 12-inch και τα HUAWEI FreeBuds Neo, προϊόντα τα οποία αναμένεται επίσης να δούμε σύντομα στην ελληνική αγορά.

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, με τιμή γνωριμίας μειωμένη κατά 50€ από την προτεινόμενη τιμή λιανικής έως και τις 31 Οκτωβρίου.

* Οι λειτουργίες παρακολούθησης υγείας δεν προορίζονται για ιατρική χρήση. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα παρέχονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για διάγνωση ή θεραπεία.

** Τα στοιχεία αυτονομίας προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές της Huawei. Η πραγματική αυτονομία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν, τις συνήθειες χρήσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.