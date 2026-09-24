Παράνομα δεν δόθηκε βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, τόνισε ο Αμπάς.

Ο παλαιστινιακός λαός είναι αντιμέτωπος με μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους στην ιστορία του, προειδοποίησε ο Μαχμούντ Αμπάς, που κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παρανόμως δεν τους έδωσε βίζα προκειμένου να πάνε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με βίντεο, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να του χορηγήσει βίζα. «Για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν δόθηκε στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία η βίζα που απαιτείται για να φτάσει στη Νέα Υόρκη και να συμμετάσχει διά ζώσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απορρίπτουμε αυτά τα παράνομα τιμωρητικά μέτρα, καθώς και τις κατηγορίες και δικαιολογίες στις οποίες βασίστηκαν», τόνισε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης «απέτυχαν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», κατηγορώντας τους ότι «προέβησαν σε ενέργειες για τη διεθνοποίηση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» και ότι «εξυμνούν την τρομοκρατία».

Ο Αμπάς απέρριψε αυτές τις κατηγορίες. «Διαβεβαιώνουμε ότι εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας, υλοποιήσαμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και παραμείναμε δεσμευμένοι στο διεθνές δίκαιο, την αποκήρυξη της βίας και της τρομοκρατίας, στη λύση των δύο κρατών και την ειρήνη στη βάση των ψηφισμάτων της διεθνούς νομιμότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μαχμούντ Αμπάς: Ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου, κλιμακώνεται η τρομοκρατία των εποίκων

Στην ομιλία του, ο Μαχμούντ Αμπάς περιέγραψε τη ζοφερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. «Σας απευθύνομαι σήμερα καθώς ο παλαιστινιακός λαός είναι αντιμέτωπος με μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της ιστορίας του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Αυτό συμβαίνει έπειτα από πολλές δεκαετίες ιστορικής αδικίας. Ο λαός μας υφίσταται, στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, δολοφονίες, καταστροφές, λιμό και απόπειρες εκτοπισμού, καθώς και έναν γενοκτονικό πόλεμο που έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή», συνέχισε.

«Στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η επέκταση των εποίκων επιταχύνεται. Η Δυτική Όχθη κατακερματίζεται και η Ιερουσαλήμ απομονώνεται και εργαλειοποιείται. Η τρομοκρατία των εποίκων κλιμακώνεται, υπό την προστασία των δυνάμεων κατοχής», συμπλήρωσε και επεσήμανε ότι τα εγκλήματα κλοπής γης, κατεδάφισης σπιτιών και επιδρομών «συνεχίζονται υπό ένα σύστημα νόμων, μέτρων και πρακτικών, όλων βασισμένων στις φυλετικές διακρίσεις, την εθνοκάθαρση και την κρατική τρομοκρατία».

Ζητά επιτάχυνση της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα

Μιλώντας για το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Μαχμούντ Αμπάς προειδοποίησε ότι η εφαρμογή του καθυστερεί ζήτησε την επιτάχυνση της επόμενης φάσης, με σαφές χρονοδιάγραμμα για μια βιώσιμη πολιτική διευθέτηση.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά να υλοποιείται στο πεδίο. Οι δολοφονίες και η επιθετικότητα του Ισραήλ συνεχίζει να κοστίζει τη ζωή ανδρών, γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την υιοθέτηση (του σχεδίου) και τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης. Και μόνο ένας χρόνος απομένει από την καθορισμένη μεταβατική περίοδο πριν από το τέλος του 2027», επεσήμανε.

Για αυτό ο Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε την επιτάχυνση της εφαρμογής της δεύτερης φάσης και να μην σπαταληθεί περισσότερος χρόνος. «Δεν πρέπει να επιτραπεί η μεταβατική περίοδος να εξελιχθεί σε μόνιμη κατάσταση, χωρίς σαφή χρονικά όρια και πολιτικό ορίζοντα. Αντίθετα, πρέπει να οδηγήσει στην επανένωση της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την εξουσία του κράτους της Παλαιστίνης και των νόμιμων θεσμών του, σύμφωνα με την αρχή “ένα κράτος, μια κυβέρνηση”», συνέχισε.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να επεκτείνει το αποικιακό project με στόχο την ίδρυση του λεγόμενου Μεγάλου Ισραήλ και την πλήρη εξάλειψη της παλαιστινιακής παρουσίας» και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους ηγέτες των Αραβικών και Ισλαμικών κρατών τον περασμένο Σεπτέμβριο για την αποτροπή της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών και την απόρριψη του εκτοπισμού».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει το μέλλον μας»

Ο Αμπάς έκλεισε την ομιλία του απευθυνόμενος στον παλαιστινιακό λαό, υπογραμμίζοντας που δεν θα δεχθούν τον εκτοπισμό, ούτε να επιτρέψουν σε άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

«Απευθύνομαι στους γιους και τις κόρες του παλαιστινιακού λαού, στην πατρίδα και τη διασπορά. Δώσατε το πιο λαμπρό παράδειγμα υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας, παραμένοντας ακλόνητοι στη γη σας, στην ενότητά σας και στα νόμιμα δικαιώματά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας, δεν θα αποδεχθούμε τον εκτοπισμό και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει το μέλλον μας για λογαριασμό μας», κατέληξε.

Η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=UgseZMcsq0g}

Πηγή: Guardian