Ο Μητσοτάκης θα συναντήσει τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση θα γίνει περίπου στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης και θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Το τετ α τετ θα γίνει λίγο πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανέβει στο βήμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρόγραμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου περιλαμβάνει συναντήσεις με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά και της Αιθιοπίας, τον αντιπρόεδρο της Κολομβίας και τους πρωθυπουργούς της Σλοβενίας και της Παπούα Γουινέα.