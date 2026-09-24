Το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει ότι επιθυμεί συμφωνία, με την Αθήνα να επιμένει στη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών

Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.

Ο εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Βρετανικού Μουσείου έχουν οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Όπως σημείωσε, «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».

Τι δηλώνει ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου

Παράλληλα, το Βρετανικό Μουσείο παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή του, Νίκολας Κάλιναν, στους Financial Times. Αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πρόοδο και στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Νίκολας Κάλιναν είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να υπάρξει «κάποια απτή πρόοδος» στις συζητήσεις, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη σημαντική.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση με «δανεισμό»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον βρετανικό Guardian, τονίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί συμφωνία που θα προϋπέθετε την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών.

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Παράλληλα, απορρίπτει και ένα μοντέλο συμφωνίας που θα βασιζόταν στον «δανεισμό» τμημάτων του Παρθενώνα προς την Ελλάδα.

Η διαφορά με την Ταπισερί της Μπαγιέ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στη συμφωνία για την Ταπισερί της Μπαγιέ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντίστοιχο μοντέλο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Όπως επισημαίνει, η Ταπισερί αποτελεί ένα ενιαίο έργο που δανείστηκε στη Βρετανία και θα επιστρέψει στη Γαλλία ως ενιαίο έργο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Παρθενώνα, τμήματα ενός ενιαίου μνημείου βρίσκονται σήμερα χωρισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου.

Στόχος η μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι στόχος της είναι η μόνιμη επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, με τρόπο που να επιτρέπει στους επισκέπτες να τα βλέπουν σε άμεση σχέση με το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν.

Το Μουσείο της Ακρόπολης, σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάστηκε ακριβώς με αυτή την προοπτική, ώστε τα Γλυπτά να μπορούν να παρουσιαστούν ξανά ενιαία, δίπλα στον Παρθενώνα.