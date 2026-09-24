Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία Data Centers.

Ξεχωριστές συναντήσεις με τη CEO της Citi, Jane Fraser και τον President for International της Bank of America, Bernard Mensah, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ, στον οποίο εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής Οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία Data Centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.