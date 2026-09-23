Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του πρωθυπουργού του Καναδά και της Ολυρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye», στη Νέα Υόρκη.

Με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους, Μητσοτάκης και Κάρνεϊ αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενώ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά - Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye», στη Νέα Υόρκη, παρουσία του πρωθυπουργού του Καναδά και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιν.

Στην ομιλία του σημείωσε ότι «ο ωκεανός είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, το κλίμα μας και τις οικονομίες μας. Είμαστε ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά έθνη στον κόσμο. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες τις χώρες της ΕΕ. Επομένως, η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη».

Απευθυνόμενος στην φον ντερ Λάιεν και τον Κάρνεϊ μίλησε για τα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα σημειώνοντας πως «πρόσφατα δημιουργήσαμε δύο πολύ μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στις νότιες Κυκλάδες, στο εμβληματικό Αιγαίο. Θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από τον στόχο του 2030. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και πρέπει πράγματι να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τις θάλασσές μας και τους ωκεανούς μας, να παρατηρούμε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να μετατρέπουμε τα δεδομένα σε δράση».

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Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα υποστηρίζει «θερμά αυτή τη διεθνή συμμαχία υπό την κοινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά» και υπογράμμισε «τρεις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις». Εξήγησε πως «Η πρώτη είναι ότι έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση για την ίδρυση του Mercator Ocean International ως διακυβερνητικού οργανισμού και δεσμευόμαστε για την ταχεία κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

»Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε τις αυξανόμενες υπολογιστικές μας δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας. Διαθέτουμε σημαντική νέα υπολογιστική υποδομή -χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ - στα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. »Μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία ενός πραγματικά τεράστιου όγκου δεδομένων για τους ωκεανούς και να συμβάλλουμε στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών».

»Και τρίτον, μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στην παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων για τους ωκεανούς μέσω των εθνικών πόρων μας για το διάστημα, των συστημάτων επιτόπιας παρατήρησης και της σημαντικής επιχειρησιακής μας παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί hotspot για την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να παρέχουμε πολύτιμα δεδομένα και να ενισχύσουμε την επίγνωση του θαλάσσιου χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε επίσης τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων εντός του δικτύου «Natura 2000» και των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτές είναι ορισμένες πρακτικές δεσμεύσεις, οι οποίες όμως αντανακλούν τις βασικές αρχές ότι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο ό,τι μετράμε και ό,τι πραγματικά κατανοούμε».

Συνεπώς, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Συμμαχία OceanEye, τον Mercator, τη Διακυβερνητική Επιτροπή Ωκεανογραφίας (IOC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους εταίρους μας, προκειμένου να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για τους ωκεανούς».