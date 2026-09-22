Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή (22/9) κλήρωση, την πρώτη μετά το mega τζακ ποτ των 9.693.319,54 που κέρδισε ένα υπερτυχερός την περασμένη Κυριακή (20/9).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 9, 14, 19, 21, 35 και Τζόκερ το 13.
Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 16 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία του Τζόκερ (4+1).
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=yeJMcgz8-nI}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)