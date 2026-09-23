Η Μελίνα Ασλανίδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μελίνα Ασλανίδου στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου μίλησε για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, αναφέρθηκε στην περιπέτεια με την υγεία της και παράλληλα εστίασε στον τρόπο με τον οποίο την επηρέασε η απώλεια του αδερφού της.

Στην αρχή της συζήτησης, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιο είναι το βαφτιστικό της όνομα:

«Έχω πολλές αναμνήσεις. Ήμουν Μέλη. Το όνομά μου το πραγματικό, αυτό που με βάφτισαν είναι Συμέλα, Πόντια. Η μητέρα μου δεν με φώναξε ποτέ Συμέλα και με φώναζαν Μέλη. Θυμάμαι ωραίες στιγμές στο χωριό, ανέμελες στιγμές… Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθε ο δάσκαλος της φωνητικής, ο δάσκαλος του χορού, των ποντιακών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllsggmw59m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μελίνα Ασλανίδου: «Αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει»

Η Μελίνα Ασλανίδου είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τον αδερφό της ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 20 ετών. στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο την επηρέασε η συνθήκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σκέφτηκα ότι εγώ πρέπει να ζήσω. Λες ότι ‘κοίτα τι ανατροπές υπάρχου’. Όταν βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών σαν τα κρύα νερά, έναν κούκλο, έναν άγγελο και αυτός ο άγγελος δεν υπάρχει. Αυτό, το ζούμε πλέον καθημερινά σε πάρα πολλά επίπεδα, εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Σκέφτηκα ‘τι αγαπάς πάρα πολύ;’, τη μουσική. ‘Πού μπορείς να υλοποιήσεις το όνειρό σου;’, στην Αθήνα. ‘Πήγαινε’. Πάντα έτρεχα στο φως, πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllsl0g753pl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για τον τραυματισμό στις φωνητικές της χορδές

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Όπως περιέγραψε, τραυματίστηκε η αριστερή φωνητική της χορδή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη θεραπεία και να κάνει αφωνία για 15 ημέρες.

«Ήταν πάλι ένα κάλεσμα για να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Έπαθα έναν τραυματισμό της αριστερής μου χορδής. Ένα αιμάτωμα. Όταν τραγουδούσα σε ένα μαγαζί με λίγο αντίξοες συνθήκες, τα τύμπανα ήταν ακριβώς από πίσω μου, έβαζα περισσότερη δύναμη, όλο το σώμα μου λειτουργούσε εκατό φορές περισσότερο από ότι σε μία κατάσταση… Όλο αυτό το πράγμα εν καιρώ δημιούργησε…».

«Εγώ το κατάλαβα, γιατί όταν ζοριζόμουν πάρα πολύ, έπαιρνα μισή κορτιζόνη, μεγάλο λάθος, εκεί νομίζεις ότι το έχεις και δίνεις παρά πάνω. Οπότε πιέζεις και γίνεται μία μυϊκή… Έβαλα περισσότερη δύναμη. Εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό, ήταν η πρώτη φορά που δεν έπιασε η κορτιζόνη, και εκεί ήταν που είπα ότι κάτι έγινε…»

«Δεν έβγαινε η φωνή, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί μου συνέβαινε πάρα πολύ… Όταν το έπαθα πήγα στους γιατρούς, μου είπαν να σταματήσω τα πάντα για 15 μέρες. Απόλυτη αφωνία, ό,τι μου είπε το έκανα. Από εκείνη την ημέρα και μετά τελείωσαν όλα, είμαι στρατιώτης. Ό,τι υπήρχε που έκανε έστω και λίγο κακό στη φωνή μου τελείωσε… Από εκεί και πέρα είμαι πολύ στοχευμένη και προσπαθώ καθημερινά να γυμνάζω τις φωνητικές μου χορδές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllss8qmzj41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω ακούσει ότι είμαι αλκοολική»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μελίνα Ασλανίδου ρωτήθηκε σχετικά με το ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που έχει ακούσει ποτέ για τον εαυτό της, με την ερμηνεύτρια να απαντά:

«Ότι είμαι αλκοολική… Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό δεν ακούμε. Τα αυτιά μας ακούν αυτά που πρέπει να ακούσουν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllstswh3wdt?integrationId=40599y14juihe6ly}