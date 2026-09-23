Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.651,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκειά της και τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν τις ισχυρότερες πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.651,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 328 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών στα 39,34 εκατ. τεμάχια. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν επίσης 11 πακέτα, συνολικής αξίας 15,10 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 35 κινήθηκαν πτωτικά και 41 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,88% και να κλείνει στις 3.147 μονάδες. Η Alpha Bank σημείωσε πτώση 2,76%, η Πειραιώς 1,98%, η Εθνική Τράπεζα 1,93% και η Eurobank 1,69%. Η Optima Bank έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,28%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 1,03% και η CrediaBank κατά 0,10%.

Άνοδος 2,95% η Motor Oil στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.788 μονάδες με απώλειες 0,88%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.077 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,32%.

Στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil με 2,95%, ενώ ακολούθησαν τα ΕΛΠΕ με κέρδη 2,61%, η Metlen με 1,92% και η Cenergy με 0,69%.

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Στην αντίθετη κατεύθυνση, η ElvalHalcor υποχώρησε κατά 2,09%, ο ΟΤΕ κατά 2,07%, η ΕΥΔΑΠ κατά 1,92% και η Aegean κατά 1,84%. Απώλειες 1,51% σημείωσε η Lamda Development, ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,97%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι κατέγραψε πτώση 4,43%, ο Σαράντης 2,08% και η Alter Ego Media 1,23%. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 1,58% και η Ideal Holdings κατά 0,88%.

