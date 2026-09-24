Η φωτιά που έκαψε ολοσχερώς την επιχείρηση έχει οριοθετηθεί - Τραυματίστηκε ο γιος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ανακύκλωσης.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται και πύκνος μαύρος καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή της Μπάφρας στα Γιάννενα καθώς καίγεται εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων. Σύμφωνα με το epiruspost.gr στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απο τις πρωτες πληροφορίες φαίνεται ότι η καταστροφή του εργοστασίου είναι ολοσχερής.

Πηγή: epiruspost

20 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:20. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ιωαννιτών με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

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Ένας τραυματίας από την φωτιά στην Μπάφρα

Σύμφωνα με το Epirus tv ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα και εξάρθρωση ώμου στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.