Η ελβετικών καταβολών τράπεζα ξεκινά τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα, με επικεφαλής τη Λία Πιτταούλη, και βάζει στο στόχαστρο ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης, εύπορες οικογένειες και θεσμικούς επενδυτές.

Την παρουσία της στην ελληνική αγορά εγκαινιάζει η Banque J. Safra Sarasin, ένα από τα μεγάλα διεθνή ονόματα του private banking, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων χρηματοπιστωτικών ομίλων για την Ελλάδα και ειδικότερα για την αναπτυσσόμενη αγορά διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου.

Ποια τίθεται επικεφαλής

Η ελβετικών καταβολών τράπεζα ξεκινά τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα, με επικεφαλής τη Λία Πιτταούλη, και βάζει στο στόχαστρο ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης, εύπορες οικογένειες και θεσμικούς επενδυτές. Θα παρέχει εξατομικευμένες επενδυτικές υπηρεσίες και λύσεις wealth management, χρησιμοποιώντας ως booking centre το Λουξεμβούργο και προσφέροντας στους Ελληνες πελάτες πρόσβαση στις διεθνείς δυνατότητες του ομίλου.

Η στρατηγική της Banque J. Safra Sarasin, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη διεκδίκηση μεριδίου από τις μεγάλες ελληνικές περιουσίες. Η Αθήνα αντιμετωπίζεται και ως βάση για την εξυπηρέτηση κεφαλαίων από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η γεωγραφική θέση της χώρας, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο δημιουργούν, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προϋποθέσεις για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων.

Το πελατολόγιο

Το J. Safra Sarasin Group διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία πελατών άνω των 460 δισ. δολαρίων, διαθέτει ίδια κεφάλαια 7,1 δισ. δολαρίων και απασχολεί περίπου 5.000 εργαζομένους σε περισσότερα από 35 σημεία διεθνώς. Ο όμιλος ελέγχεται από την οικογένεια Σάφρα, ενώ στον ευρύτερο όμιλο J. Safra ανήκουν επίσης η Banco Safra στη Βραζιλία και η Safra National Bank of New York.

Η είσοδος της Banque J. Safra Sarasin έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά. Η JPMorgan έχει επίσης ανακοινώσει διεύρυνση των δραστηριοτήτων εταιρικής τραπεζικής στην Ελλάδα, ενώ οι εγχώριες τράπεζες ενισχύουν τις συνεργασίες τους με διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων.