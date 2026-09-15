Οι αλυσίδες εστιατορίων που ειδικεύονται στα steakhouses διανύουν μια δύσκολη χρονιά, καθώς η τιμή του βοδινού κρέατος αυξήθηκε κατά 9,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2026, πιέζοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Οι αλυσίδες εστιατορίων που ειδικεύονται στα steakhouses διανύουν μια δύσκολη χρονιά, καθώς η τιμή του βοδινού κρέατος αυξήθηκε κατά 9,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2026, πιέζοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους και καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Η Outback Steakhouse είναι μία από τις αλυσίδες που προχωρούν σε κινήσεις για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, κλείνοντας καταστήματα που δεν θεωρούν πλέον βιώσιμα.

Η εταιρεία κλείνει δύο ακόμη εστιατόριά της, περίπου 10 μήνες αφότου η ιδιοκτήτριά της, Bloomin’ Brands, ξεκίνησε μια πολυετή στρατηγική αναδιάρθρωσης, η οποία προβλέπει την κατάργηση καταστημάτων που δεν διαθέτουν προοπτικές ανάπτυξης.

Η Outback κλείνει το κατάστημα στο Γουαϊόμινγκ

Η 38 ετών αλυσίδα steakhouse έκλεισε αιφνιδιαστικά στις 23 Αυγούστου 2026 το κατάστημά της στο Evansville του Γουαϊόμινγκ, με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην πόρτα του.

«Καλημέρα. Η Outback Steakhouse είναι πλέον κλειστή. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας τα τελευταία 21 χρόνια. Ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε όλα αυτά τα χρόνια με τόσους υπέροχους, ντόπιους εργαζόμενους της Outback. Σε όλες τις όμορφες αναμνήσεις!!! Στην υγειά μας! Η ομάδα της Outback», ανέφερε το μήνυμα.

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Το κατάστημα στο Evansville, το οποίο άνοιξε τον Νοέμβριο του 1998, λειτουργούσε από franchisee, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Bloomin’ Brands.

Ο franchisee, το όνομα του οποίου δεν αναφερόταν στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, είχε στην ιδιοκτησία του το κατάστημα στο Evansville από το 2005.

Η Outback εξακολουθεί να λειτουργεί ένα ακόμη κατάστημα στο Γουαϊόμινγκ.

Η αλυσίδα κλείνει κατάστημα και στη Βαλτιμόρη

Η Outback Steakhouse θα κλείσει επίσης εστιατόριο στη Βαλτιμόρη, στις 11 Οκτωβρίου, έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Outback στο WBAL-TV.

Η αλυσίδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ένα κατάστημα στη διεύθυνση 4215 Ebenezer Road στη Βαλτιμόρη, καθώς και άλλα 21 εστιατόρια στο Μέριλαντ.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην κοινότητα για την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στα μέλη της ομάδας μας, παλαιότερα και τωρινά, για τη σημαντική συνεισφορά τους σε αυτό το εστιατόριο», ανέφερε η Outback σε δήλωσή της προς το Baltimore Business Journal. «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος της κοινότητας και εκτιμούμε τους πολλούς επισκέπτες που επέλεξαν να γευματίσουν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια».

Η Bloomin’ Brands έκλεισε εννέα εστιατόριά της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου. Από αυτά, τέσσερα ήταν εταιρικά καταστήματα και πέντε λειτουργούσαν μέσω franchise. Το ίδιο τρίμηνο η εταιρεία άνοιξε πέντε νέα εστιατόρια.

Mε πληροφορίες από Thestreet.com