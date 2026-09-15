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Φθινοπωρινό σκηνικό σήμερα με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό.

Μία φθινοπωρινή ημέρα θα έχουμε σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό, εξαιτίας βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από το Ιόνιο.

Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες πέφτουν αυτήν την ώρα στο Ιόνιο. Βρέχει μέχρι και την Κόρινθο, την Ηλεία, την Αρκαδία και την Αργολίδα. Σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει και στην Κρήτη και στα Κύθηρα.

Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές.

Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα στους 26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε 29 βαθμούς Κελσίου με λίγα σύννεφα και το μεσημέρι και το απόγευμα δούμε λιγες ψυχάλες στα βουνά. Οι άνεμοι ασθενείς.

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Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με βροχές που το μεσημέρι με απόγευμα στα ορεινά. Ασθενείς, μεταβλητοί άνεμοι στον Θερμαϊκό.

Αύριο, περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Πέμπτη φτιάχνει ο καιρός και θα έχουμε πολλά σκαπανεβάσματα.

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