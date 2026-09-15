Το ομοσπονδιακό έλλειμμα, που βρίσκεται στο 5,8% του ΑΕΠ, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσον όρο στο 6,1% την επόμενη δεκαετία.

Σε κρίσιμο σημείο εισέρχεται η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αυξάνει αισθητά το κόστος εξυπηρέτησης ενός δημόσιου χρέους που έχει ήδη ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε εκ νέου το 5%, ενώ εκείνη του 30ετούς έφτασε στο 5,25%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2004. Η εξέλιξη σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον καλείται να αναχρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις της με ολοένα υψηλότερο κόστος, την ώρα που τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν μεγάλα.

Το αμερικανικό δημόσιο χρέος έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση συνδέεται τόσο με τις έκτακτες δαπάνες της πανδημίας όσο και με τη διαχρονική πολιτική υψηλών δαπανών και περιορισμένης διάθεσης για αύξηση της φορολογίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το ομοσπονδιακό έλλειμμα, που βρίσκεται στο 5,8% του ΑΕΠ, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσον όρο στο 6,1% την επόμενη δεκαετία. Ακόμη και χωρίς τους τόκους, το πρωτογενές έλλειμμα προβλέπεται κοντά στο 2% του ΑΕΠ.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις εντείνουν τον προβληματισμό, καθώς το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει στο 150% του ΑΕΠ μεταξύ 2040 και 2048. Ήδη, περίπου το ένα πέμπτο των ομοσπονδιακών εσόδων κατευθύνεται αποκλειστικά στην πληρωμή τόκων, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες απορροφούν περίπου το 80% των εσόδων.

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Το δολάριο, ως βασικό παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, εξακολουθεί να προσφέρει στις ΗΠΑ σημαντικό περιθώριο χρηματοδότησης και οι αγορές δεν εμφανίζουν σημάδια πανικού. Ωστόσο, η διατήρηση των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας σπείρας χρέους, στην οποία νέος δανεισμός θα απαιτείται για την εξυπηρέτηση παλαιότερων υποχρεώσεων.

Εάν το πολιτικό σύστημα δεν συμφωνήσει σε αυξήσεις εσόδων ή περιορισμό δαπανών, η δημοσιονομική προσαρμογή ενδέχεται τελικά να επιβληθεί από τις αγορές, με υψηλότερο κόστος δανεισμού και σοβαρότερες συνέπειες για την αμερικανική οικονομία.