Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου: Πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες;

Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και σταδιακά στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες όμως το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, προκαλώντας τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να υποχωρούν το βράδυ και να περιορίζονται στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο ανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται γενικά γύρω στους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 26 με 29 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.