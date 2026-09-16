Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν εκτοξευθεί σε υψηλά πολλών ετών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε έως το 5,04%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ του γερμανικού 10ετούς σκαρφάλωσε στο 3,55%, σε υψηλό από το 2009.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν τις προσδοκίες για την πρώτη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων εδώ και περίπου τρία χρόνια.

Οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, με την απόφαση να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας και τις ισχυρές πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν εκτοξευθεί σε υψηλά πολλών ετών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε έως το 5,04%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ του γερμανικού 10ετούς σκαρφάλωσε στο 3,55%, σε υψηλό από το 2009.

Στη Γαλλία η απόδοση άγγιξε το 4,53%, επίπεδο 18ετίας, ενώ στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 4,44%, στην Πορτογαλία στο 3,90% και στην Ελλάδα έως το 4,30%. Στη Βρετανία ξεπέρασε το 5,40%, ενώ στην Ιαπωνία κινήθηκε πάνω από το 3%.

Τις πιέσεις τροφοδοτεί η εκτίναξη της ενέργειας, με το Brent να φτάνει έως τα 109 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έως τα 103 δολάρια, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός.

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Το μαζικό κύμα πωλήσεων ομολόγων αυξάνει ταυτόχρονα το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων, διογκώνοντας τις δαπάνες για τόκους και περιορίζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Στη Γαλλία, ο κεντρικός τραπεζίτης Εμανουέλ Μουλέν απέδωσε την άνοδο των αποδόσεων στην αυξημένη προσφορά χρέους και στις πληθωριστικές προσδοκίες, καλώντας τις κυβερνήσεις να περιορίσουν με αξιόπιστο τρόπο τα ελλείμματά τους.

Στη Βρετανία, τέλος, η «Telegraph» ανέφερε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας ενδέχεται να σταματήσει τις πωλήσεις κρατικών ομολόγων διάρκειας 20 και 30 ετών, επιχειρώντας να αμβλύνει τις πιέσεις στο μακροπρόθεσμο χρέος.