Πώς η ηλικία επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς και κατά πόσο τα παιδιά έχουν ανάγκη τα χρήματα μετά τον θάνατο των γονέων;

Ένα από τα πιο σύνηθες φαινόμενα είναι οι γονείς να αφήνουν την κληρονομιά στα παιδιά τους μετά τον θάνατό τους. Μία συνήθεια ωστόσο που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες που μπορεί να παρουσιάζει ένας νέος άνθρωπος, πριν οι γονείς του να φύγουν από τη ζωή.

Ο Bill Perkins, εκατομμυριούχος και συγγραφέας του βιβλίου Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life, υποστηρίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να δίνουν την κληρονομιά στα παιδιά τους πριν από το θάνατό τους. Και εξηγεί το λόγο.

Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να κληρονομούν την περιουσία των γονιών από την ηλικία των 28 έως 33 ετών

Η πρακτική των περισσότερων γονέων να αφήνουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό – ανάλογα των συνθηκών – στα παιδιά τους μετά το θάνατό τους, αυξάνει τις πιθανότητες τα χρήματα να φτάσουν σε εκείνα σε ηλικία που δεν τα έχουν ουσιαστικά ανάγκη.

Ο Perkins υποστηρίζει ότι η κατάλληλη ηλικία για να αποκτήσει ένας νέος ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, είναι μεταξύ των 28 και 33 χρόνων, καθώς, κατά μέσο όρο, σε αυτές τις ηλικίες ο άνθρωπος φτάνει στη μέγιστη πνευματική ωριμότητα και αναζητά μέσα ώστε να σταθεροποιήσει τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή ο Perkins υποστηρίζει ότι η χρησιμότητα του χρήματος μειώνεται όσο περνούν τα χρόνια, καθώς ορισμένες σημαντικές αποφάσεις και περίοδοι στη ζωή ενός ανθρώπου έχουν ήδη περάσει.

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Ένας νέος ξεκινάει να «χτίζει» σταδιακά τη ζωή του από την ηλικία των 28 έως τα 33 του χρόνια. Μέσα σε αυτή την πενταετία είναι πιο πιθανό το άτομο να αναζητά μέσα ώστε να αγοράσει ή να χτίσει το δικό του σπίτι, να κάνει παιδιά και να δημιουργήσει την δική του οικογένεια.

Επομένως, η κατάλληλη στιγμή για να λάβει ένα παιδί την περιουσία των γονιών του, είναι η περίοδος κατά την οποία αναζητά πόρους, με τα χρήματα να φτάνουν σε εκείνο ακριβώς την χρονική στιγμή που τα χρειάζονται.

Σύμφωνα με στοιχεία της που χρησιμοποιεί ο Perkins, η πιο συνηθισμένη ηλικία κατά την οποία οι άνθρωποι λαμβάνουν την κληρονομιά είναι τα 60 έτη, δηλαδή αρκετά χρόνια από την περίοδο, σύμφωνα με τον ίδιο, που τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν την ίδια χρησιμότητα.

Παράλληλα, ο Perkins επισημαίνει έναν ακόμη, σκληρό, αλλά αληθινό κίνδυνο της αναμονής μέχρι την ημέρα θανάτου του γονέα. Όταν η κληρονομιά μεταφέρεται μετά θάνατον μειώνονται οι πιθανότητες τα χρήματα να φτάσουν όντως στα παιδιά τη στιγμή που εκείνα τα χρειάζονται περισσότερο.

Ταυτόχρονα, η αναμονή αυξάνει την πιθανότητα ένας γονέας να ζήσει περισσότερα χρόνια από τα τέκνα του, με αποτέλεσμα η κληρονομιά να μην φτάσει ποτέ σε εκείνον που αρχικά προοριζόταν.

Πηγή: fortune.com