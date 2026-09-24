«Είμαι 47 ετών αλλά η βιολογική μου ηλικία είναι 32: Πώς το πέτυχα»

Το 2018, η ζωή του καθηγητή Dean Ho άλλαξε δραματικά όταν η 39χρονη σύζυγός του, Sarah, διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο. Τότε η δική του φυσική κατάσταση ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη. Ως καθηγητής Φαρμακολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS), εργαζόταν συστηματικά μέχρι αργά το βράδυ, τρεφόμενος με έτοιμο φαγητό και αμέτρητους καφέδες.

Η ασθένεια της συζύγου του λειτούργησε ως καμπανάκι αλλαγής. «Αν δεν τα καταφέρω, πρέπει να ζήσεις και να είσαι υγιής για τα παιδιά μας», του είπε η Sarah. Τα δύο τους παιδιά ήταν τότε μόλις πέντε και τεσσάρων ετών.

Ο Ho συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει ριζικά. Κατάλαβε, όμως, ότι μια σταθερή, βιώσιμη ρουτίνα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από πρόσκαιρες εξάρσεις τελειότητας.

Μέχρι το 2024, είχε διαμορφώσει ένα σταθερό πρόγραμμα, ενώ τότε ολοκληρώθηκε και η θεραπεία της Sarah. Όταν ο Ho και οι συνεργάτες του σχεδίασαν τη μελέτη DELTA για να καταγράψουν πώς οι αλλαγές στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τον οργανισμό, προσφέρθηκε ο ίδιος ως εθελοντής. Για έναν χρόνο, η επιστημονική ομάδα παρακολουθούσε τη διατροφή, τη γυμναστική, τον μεταβολισμό, τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και το σάκχαρό του.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: η βιολογική του ηλικία εκτιμήθηκε στα 32 έτη - 15 χρόνια νεότερη από την πραγματικά του ηλικία (47 ετών). Ποιες ήταν οι αλλαγές που έκαναν τη διαφορά;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Σταδιακή κατάργηση ζάχαρης και γάλακτος

Ο Ho ξεκίνησε με μικρά βήματα, κόβοντας αρχικά τη ζάχαρη από τον πρωινό καφέ.

Αφού χρειάστηκαν τέσσερις εβδομάδες για να προσαρμοστεί ο ουρανίσκος του, στη συνέχεια αφαίρεσε και το γάλα. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο σκέτος καφές ενισχύει τον μεταβολικό ρυθμό. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι απέδειξε στον εαυτό του πως μπορούσε να τηρήσει μια αλλαγή.

2. Μετάθεση του ύπνου κατά 5 ώρες νωρίτερα

Από νυκτόβιος τύπος που κοιμόταν γύρω στις 2 π.μ. για μόλις 5 ώρες, άρχισε να μεταφέρει σταδιακά την ώρα κατάκλισης νωρίτερα.

Σήμερα, ο ίδιος και η σύζυγός του κοιμούνται στις 9:15 μ.μ. - την ίδια ώρα με τα παιδιά τους. Αυξάνοντας τον ύπνο του από τις 6 στις 8 ώρες καθημερινά, διπλασίασε τη διάρκεια του REM ύπνου του. Ο ποιοτικός ύπνος αποδείχθηκε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αναζωογόνηση του οργανισμού του.

3. Διαλειμματική νηστεία

Αντικατέστησε το γρήγορο φαγητό με μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις πρώτες ύλες: ψάρι, κοτόπουλο, ελαιόλαδο, πράσινα λαχανικά και φυτικές ίνες. Παράλληλα, ξεκίνησε τη διαλειμματική νηστεία.

Σταδιακά, περιόρισε το παράθυρο μέσα στο οποίο καταναλώνει όλα τα γεύματά του σε μόλις 4 ώρες (11:00 π.μ. με 3:00 μ.μ.). Η προσαρμογή αυτή βελτίωσε θεαματικά τα επίπεδα φλεγμονής και την ευαισθησία του στην ινσουλίνη.

4. Ήπια και βιώσιμη γυμναστική

Εγκατέλειψε τις εξαντλητικές διαλειμματικές προπονήσεις υψηλής έντασης (HIIT) που του προκαλούσαν στρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη γυμναστική είναι αυτή που μπορείς να συνεχίσεις μακροπρόθεσμα.

Τώρα γυμνάζεται 90 λεπτά κάθε πρωί, επιλέγοντας ανάλογα με τη διάθεσή του: βάρη, τρέξιμο, περπάτημα ή διατάσεις. Έχασε λίπος, έχτισε μυϊκή μάζα και οι παλμοί της καρδιάς του έπεσαν από τους 65 στους 46 παλμούς το λεπτό.

Η σημασία της ισορροπίας

Ο καθηγητής Ho τονίζει ότι δεν ζει μια ζωή στερήσεων. Αν θελήσει ένα παγωτό ή ένα μπισκότο, θα το απολαύσει. Η υγιής γήρανση, όπως υποστηρίζει, δεν απαιτεί τελειότητα, αλλά συνήθειες που μπορεί κανείς να διατηρήσει και να απολαύσει σε βάθος χρόνου. Η περιπέτεια της υγείας της συζύγου του άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Σήμερα, είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την ευεξία του για να ζήσει μια μακρά και ποιοτική ζωή μαζί με την οικογένειά του.

Πηγή: malaysia.news.yahoo.com