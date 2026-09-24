3 μοιραία λάθη στις σχέσεις που μπορούν να «σκοτώσουν» το πάθος.

Μια μακροχρόνια σχέση δεν διατηρεί αυτόματα την οικειότητα, τον ενθουσιασμό και την ερωτική σύνδεση που υπήρχαν στην αρχή. Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μπορούν σταδιακά να απομακρύνουν ένα ζευγάρι, ακόμη και όταν υπάρχει βαθιά αγάπη.

Σύμφωνα με ειδικό στις σχέσεις, υπάρχουν τρία συνηθισμένα λάθη που εμφανίζονται ξανά και ξανά σε ζευγάρια με πολλά χρόνια κοινής πορείας. Το ζητούμενο, όπως επισημαίνει, δεν είναι η τελειότητα, αλλά η αναγνώριση των προβλημάτων και η διάθεση και των δύο συντρόφων να δουλέψουν πάνω σε αυτά.

Το μοντέλο που προτείνει βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, την οικειότητα, τον ενθουσιασμό και τον αισθησιασμό. Όταν ένας ή περισσότεροι από αυτούς παραμελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σχέση μπορεί να χάσει σταδιακά τη ζεστασιά και το πάθος της.

1. Οι καβγάδες που δεν οδηγούν πουθενά

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα ζευγάρια διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους. Η συνεχής κριτική, οι κατηγορίες, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η απουσία συγγνώμης ή, αντίθετα, η αποφυγή κάθε σύγκρουσης μπορούν να δημιουργήσουν συναισθηματική απόσταση.

Η λύση δεν είναι να μην υπάρχουν διαφωνίες. Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες σε μια σχέση, όμως σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται.

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Η οικειότητα δεν αφορά μόνο τις προσωπικές συζητήσεις για φόβους, όνειρα και συναισθήματα. Περιλαμβάνει και την ικανότητα των δύο συντρόφων να διαφωνούν χωρίς να πληγώνουν ο ένας τον άλλον.

Το να ακούει κανείς πραγματικά τον σύντροφό του, να προσπαθεί να κατανοήσει τη δική του οπτική και να αναγνωρίζει το δικό του μερίδιο ευθύνης μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια σύγκρουση.

2. Η σχέση που γίνεται απλώς... καθημερινότητα

Το δεύτερο λάθος είναι η πλήρης απουσία ενθουσιασμού. Με τα χρόνια, ένα ζευγάρι μπορεί να περάσει από το «ανυπομονώ να σε δω» στο «τι ώρα θα πάμε για ψώνια;».

Ραντεβού, εκπλήξεις, φλερτ, ρομαντισμός και αυθόρμητες στιγμές μπορεί να εξαφανιστούν κάτω από το βάρος της καθημερινότητας. Το ζευγάρι εξακολουθεί να αγαπιέται, αλλά λειτουργεί περισσότερο σαν ομάδα που διαχειρίζεται ένα σπίτι, παιδιά, οικονομικές υποχρεώσεις και προγράμματα.

Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι δύο άνθρωποι έχουν γίνει περισσότερο συνεργάτες στην καθημερινότητα παρά ερωτικοί σύντροφοι.

Ο ενθουσιασμός, ωστόσο, δεν θεωρείται απαραίτητα χαμένος. Μπορεί απλώς να έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο.

Η επαναφορά του δεν χρειάζεται να σημαίνει μεγάλες ή εντυπωσιακές κινήσεις. Ένα ραντεβού, μια απρόσμενη έξοδος, ένα κομπλιμέντο, λίγο περισσότερο φλερτ ή μια δραστηριότητα που κάνει και τους δύο να αισθάνονται ξανά σαν ζευγάρι μπορούν να λειτουργήσουν ως αφορμές για επανασύνδεση.

Το βασικό στοιχείο είναι η πρόθεση. Η μακροχρόνια σχέση χρειάζεται χρόνο, ενέργεια, περιέργεια και διάθεση για ανανέωση.

3. Η παραμέληση της ερωτικής ζωής

Ο τρίτος παράγοντας αφορά τη σεξουαλική και σωματική επαφή. Όταν η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού παραμελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεαστεί και η συνολική αίσθηση σύνδεσης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε περισσότερα από 2.000 ζευγάρια, το 42% δήλωσε ότι δεν είχε καθόλου σεξουαλική επαφή, ενώ περίπου το 13% ανέφερε ότι έκανε σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Σε διαφορετική έρευνα, μόλις το 3% των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τη σεξουαλική του ζωή εξαιρετική.

Πέρα όμως από τη συχνότητα, σημαντική θεωρείται και η ποιότητα της σωματικής επαφής. Ο αισθησιασμός δεν περιορίζεται στη σεξουαλική πράξη ή στον οργασμό.

Ένα φιλί, μια αγκαλιά, το χάδι, η σωματική εγγύτητα στον καναπέ ή ακόμη και ένα κοινό ντους μπορούν να λειτουργήσουν ως τρόποι διατήρησης της σωματικής σύνδεσης.

Το ζητούμενο είναι η ερωτική επαφή να μην αντιμετωπίζεται ως κάτι που «θα συμβεί μόνο του», αλλά ως ένα κομμάτι της σχέσης που χρειάζεται φροντίδα και χώρο.

Τα τρία «κλειδιά» για μια σχέση με πάθος

Τα τρία προβλήματα συνδέονται με τρεις αντίστοιχες ανάγκες, οικειότητα, ενθουσιασμό και αισθησιασμό.

Η οικειότητα αφορά την ουσιαστική επικοινωνία, την κατανόηση και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται οι διαφωνίες με σεβασμό.

Ο ενθουσιασμός αφορά την προσπάθεια να παραμένει η σχέση ζωντανή μέσα από ραντεβού, νέες εμπειρίες, παιχνίδι, ρομαντισμό και αυθορμητισμό.

Ο αισθησιασμός αφορά τη φροντίδα της σωματικής και ερωτικής σύνδεσης, χωρίς να θεωρείται δεδομένη.

Το σημαντικό είναι ότι κανένα ζευγάρι δεν χρειάζεται να είναι «τέλειο» για να έχει μια δυνατή σχέση. Οι μακροχρόνιες σχέσεις δοκιμάζονται από την καθημερινότητα και είναι φυσικό κάποια στιγμή ένας από τους τρεις αυτούς τομείς να περάσει σε δεύτερο πλάνο.

Η αναγνώριση του προβλήματος, όμως, μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την αλλαγή. Όταν ένα ζευγάρι εντοπίζει πού έχει χαθεί η σύνδεση, μπορεί να αρχίσει να επενδύει ξανά χρόνο και ενέργεια στη σχέση του.

Γιατί το πάθος δεν διατηρείται πάντα από μόνο του. Σε μια μακροχρόνια σχέση χρειάζεται φροντίδα, επικοινωνία και συνειδητή προσπάθεια και από τους δύο.