Η Pixel Perfect φέρνει στη μεγάλη σκηνή του Βεάκειου, αγαπημένους, ταλαντούχους ηθοποιούς για να συναντήσουν τον κόσμο του Dungeons & Dragons σε ένα μοναδικό θέαμα που έχει ήδη κατακτήσει το ελληνικό YouTube.

Η «Συντροφιά» μεγαλώνει, βγαίνει από την οθόνη και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή! H παρέα που σύστησε το Dungeons & Dragons στο ευρύτερο ελληνικό κοινό ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της βήμα: ένα μοναδικό Dungeons & Dragons live show στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά την Τρίτη, 06 Οκτωβρίου στις 20:00.

Οι Ζήσης Ρούμπος, Γιώργος Τσούλης, Ορφέας Αυγουστίδης και Ευγενία Σαμαρά συναντιούνται ξανά γύρω από το τραπέζι, με τον σκηνοθέτη και Dungeon Master Αντώνη Βουτσίνο να τους οδηγεί σε μια ολοκαίνουργια περιπέτεια υψηλής φαντασίας, σχεδιασμένη για να ζωντανέψει μπροστά σε σχεδόν 2.000 θεατές.

Από το YouTube στη μεγαλύτερη live περιπέτεια

Με μεγάλης διάρκειας επεισόδια στο YouTube και περιεχόμενο σε Instagram, TikTok και Facebook, η «Συντροφιά» έχει ήδη δημιουργήσει μια δυνατή και αφοσιωμένη κοινότητα, ξεπερνώντας τα 1,25 εκατομμύρια views, τις 586.000 ώρες watch time και τα 9 εκατομμύρια impressions. Η αγάπη του κοινού αποτυπώθηκε και στο season finale της πρώτης σεζόν, όταν η αποκλειστική avant premiere στον κινηματογράφο Δαναό έγινε sold out μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Τώρα, στη σκηνή του Βεάκειου, με ένα LED Wall 14 μέτρων, ειδικά σχεδιασμένο lighting design και μια μεγάλη σκηνική παραγωγή, η ζωντανή αφήγηση, το παιχνίδι, η εικόνα και η τεχνολογία της Συντροφιάς ενώνονται σε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα – στο live show ενός ολόκληρου κόσμου που γεννήθηκε στο YouTube, αγαπήθηκε από το κοινό και τώρα ζωντανεύει μπροστά του. Μόνο που, αυτή τη φορά, το κοινό δεν θα παρακολουθήσει απλώς την ιστορία. Θα γίνει μέρος της.

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Το παιχνίδι περνάει στο κοινό!

Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν μια πρωτότυπη περιπέτεια του Αντώνη Βουτσίνου, βασισμένη στον ίδιο κόσμο όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα της σειράς. Έτσι, παίκτες, ηθοποιοί και θεατές συνδέονται με έναν μοναδικό τρόπο, καθώς το κοινό θα μπορεί ζωντανά να επηρεάζει τις αποφάσεις των πρωταγωνιστών και μαζί τους, την εξέλιξη της περιπέτειας.

Περισσότερες πληροφορίες https://syndrofia.gr/

Πωλήσεις εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sd20-live-event-thryloi-gyro-apo-to-trapezi/