Μια τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη θρυλική παράσταση της Ελένης Ράντου.

Η θρυλική παράσταση της Ελένης Ράντου συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο και επιστρέφει ανανεωμένη για πέμπτο χρόνο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ολοκληρώνοντας έτσι τον θριαμβευτικό της κύκλο στο θέατρο Διάνα.

Το «Πάρτυ της Ζωής μου» που έχει που έχει χωρέσει περισσότερους από 200.000 θεατές, ανοίγει την προπώληση για τις παραστάσεις του Δεκεμβρίου και τα εισιτήρια αναμένονται να γίνουν ανάρπαστα, άλλωστε, οι θεατρόφιλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για το πιο δυσεύρετο εισιτήριο για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.

Το «Πάρτυ της Ζωής μου» είναι ένας υποκριτικός άθλος, ένα τεστ αντοχής και αφοσίωσης της Ελένης Ράντου, μια συγκλονιστική ερμηνεία με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανέστη Αζά και παράλληλα, η ομαδική ψυχανάλυση των θεατών που δεν φτάνει μια φορά να τη βιώσει κανείς.

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Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Η προπώληση για τις παραστάσεις του Δεκεμβρίου γίνεται μέσω more.com, ενώ η προπώληση θα ανοίξει από τις 10 Οκτωβρίου και στο ταμείο του θεάτρου, στο 210 3626596 καθημερινά 17:00 - 21:00.

Στις νέες παραστάσεις, στο τραγούδι και το ακορντεόν θα βρίσκεται η πρωτοεμφανιζόμενη Χρύσα Λερογιάννη και στο βιολί ο Αλέξανδρος Ιακώβου.

Συντελεστές

Κείμενο: Ελένη Ράντου

Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντάνκαν Μακμίλαν και Τζόνυ Ντονάχιου

Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Σκηνικά: Μάγιου Τρικεριώτη

Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου

Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Πρωτότυπη μουσική : String Demons

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα