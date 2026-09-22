Στα ύψη παραμένουν οι τόνοι μεταξύ Νικόλα Φαραντούρη και Αλεξάνδρας Σδούκου, με τη λέξη «χαριεντίσματα» να πυροδοτεί πλέον εκατέρωθεν κατηγορίες για προσωπικές επιθέσεις, χυδαιότητα και υπέρβαση των ορίων της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Συνεχίστηκε και χθες το βράδυ, μετά την αντιπαράθεσή τους το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η κόντρα ανάμεσα στον Νικόλα Φαραντούρη και την Αλεξάνδρα Σδούκου. Αφορμή στάθηκε η φράση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας – σε θέμα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και των όσων αποκαλύπτονται καθημερινά – ότι «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική». Ο κ. Φαραντούρης απάντησε στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν, λέγοντας ότι την ίδια τη «γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dll6erb6cvwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την αποπομπή Φαραντούρη ζήτησε η Σδούκου

Λίγη ώρα αργότερα η Αλεξάνδρα Σδούκου ζήτησε σε ανάρτησή της την αποπομπή Φαραντούρη. «Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης. Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα. Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται. Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς». Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης. Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του. Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

{https://x.com/ASdoukou/status/2102007261740626062}

Φαραντούρης: Απάντησα πολιτικά

«Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», είπε: «Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική». Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών». Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες», απάντησε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

{https://x.com/NFarantouris/status/2102028879586070764}

Σδούκου: Είμαι στη ΝΔ από το 1997

Στη συνέχεια η Αλεξάνδρα Σδούκου «ανέβασε» την απόδειξη εγγραφής της στη ΝΔ.

«Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωση του.

Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι.

Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου, και αφού άρχισα να ασκώ δικηγορία, είχα την τιμή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, να ενταχθώ ως νομικός στο στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου. Θέση που κατέχω εδώ και μια εικοσαετία.

Πάνω από την ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας, είχα πάντα την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού. Εκείνου που υπηρετεί με ευσυνειδησία και ακεραιότητα τα καθήκοντα του ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικών προϊστάμενων, όπως οφείλει ο Δημόσιος λειτουργός. Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δημόσιες θέσεις ως κομματικά λάφυρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και είμαστε περισσότεροι.

ΥΓ. Αναγκάζομαι να καταθέσω για πρώτη φορά την απόδειξη της εγγραφής μου, για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοι του και να σταματήσουν τα ψέματα».

{https://x.com/ASdoukou/status/2102088026864124131}

Ο Μαρινάκης ζήτησε την παρέμβαση Ανδρουλάκη για τα λεγόμενα Φαραντούρη

Παρέμβαση με αφορμή τις προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε στο μεταξύ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές» που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται, ακόμη και από όσους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, επιχειρούν να καταστήσουν τη «χυδαιότητα κανονικότητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα Σδούκου ως σύζυγο και μητέρα τριών παιδιών, τονίζοντας ότι η δημόσια έκθεση δεν αναιρεί την ανθρώπινη διάσταση ενός προσώπου. «Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, να αντιδράσει, ζητώντας να απομονωθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”. Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».

{https://x.com/pavlmarin/status/2102033736221049160}

Νέος γύρος στο Kontra

Νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στον Νικόλα Φαραντούρη και την Αλεξάνδρα Σδούκου σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν οι δυο τους βρέθηκαν ξανά τηλεοπτικά αντιμέτωποι, με τους τόνους αυτή τη φορά να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάλεσε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη για την αναφορά του περί «χαριεντισμάτων» σε υπουργικά γραφεία, με τον ίδιο να αρνείται ότι υπήρξε προσωπική ή σεξιστική αιχμή και να επιμένει ότι χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα εκείνη για τη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Νικόλας Φαραντούρης κατηγόρησε, μάλιστα, την Αλεξάνδρα Σδούκου για «αμετροέπεια, θρασύτητα και χυδαιότητα», καλώντας την «να μην ξαναχρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο», ενώ εκείνη επέμεινε ότι είχε αναφερθεί αποκλειστικά στο «πολιτικό φλερτ» του με τη Μαρία Καρυστιανού και του καταλόγισε ότι «ζητάει και τα ρέστα».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με εκατέρωθεν αιχμές, με τη Σδούκου να λέει «να σας χαίρεται το ΠΑΣΟΚ» και τον Φαραντούρη να απαντά «εσάς να σας χαίρεται η ΝΔ», πριν ο τελευταίος καταλήξει ότι «ένας άνδρας και μία γυναίκα μπορεί να θίγονται από την ίδια λέξη».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Νικόλας Φαραντούρης: Η κ. Σδούκου επέλεξε να μου απευθυνθεί σε προσωπικό τόνο, χαρακτηρίζοντας «χαριεντίσματα» με την κ. Καρυστιανού, έτσι είπε, η οποία ακολουθεί μεθόδους κβαντικής ιατρικής. Δεν βάλλω προσωπικά κατά κανενός. Πολιτικά αντιπαρατίθεμαι. Είπε αυτό επειδή διοργάνωσα μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86. Απρόκλητα προκλήθηκα με ιταμό τρόμο. Χρησιμοποίησε τον όρο «χαριεντίσματα» και είπα να αναζητήσει αλλού τον όρο τα «χαριεντίσματα».

Αλεξάνδρα Σδούκου: Λυπάμαι που δεν έχετε το θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη.

Νικόλας Φαραντούρης: Δεν μπορεί κάποιος να θίγεται όταν θίγει χρησιμοποιώντας τις ίδιες φράσεις. Η κ. Σδούκου μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο χωρίς καμία συστολή και δεν τρέχει τίποτα;

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η εκφορά του λόγου μου είχε να κάνει με το πολιτικό φλερτ με την κ. Καρυστιανού και γι’ αυτό σας διέγραψε ο κ. Φάμελλος.

Νικόλας Φαραντούρης: Χρησιμοποιήσατε έναν όρο με περισσή αμετροέπεια, θρασύτητα και χυδαιότητα. Όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο λόγο θα είστε προσεκτική. Δεν απάντησα τίποτα παραπάνω από τη δική σας έκφραση. Ξέρετε τι σημαίνει γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσατε. Όχι σε μένα αυτά. Η κ. Σδούκου να μην ξαναχρησιμοποιήσει αυτό τον όρο.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Μάλλον ζητάει και τα ρέστα.

Νικόλας Φαραντούρης: Για να το χρησιμοποιήσει, της αρέσει και ξέρει τι σημαίνει.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Ας βγάλουν οι τηλεθεατές τα συμπεράσματά τους. Αν ζητάει και τα ρέστα.

Νικόλας Φαραντούρης: Η επιλεκτική χρήση των όρων δεν τιμά ούτε την ίδια, ούτε το κόμμα της. Κοπτοραπτική όχι σε μένα. Έβγαλε δελτία. Νιώθει άγχος. Παρέλειψε να αναφέρει ότι πρώτη αυτή μίλησε για χαριεντίσματα Φαραντούρη. Δηλαδή αυτό δεν είναι προσβλητικό.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Δεν θα μπω στη διαδικασία να αντιπαρατεθώ.

Νικόλας Φαραντούρης: Εσείς την ξεκινήσατε, οι τοποθετήσεις μου είναι πολιτικές. Δεν είχε καμία προσωπική χροιά. Ο όρος ήταν δικό σας.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του.

Νικόλας Φαραντούρης: Το έχουν κάνει. Ο όρος είναι δικός σας. Δεν υπήρχε προσωπική χροιά, εκτός αν είχε η δική σας δήλωση. Μου είπατε ότι χαριεντιζόμουν με μια χαροκαμένη μάνα.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Ξέρετε το πλαίσιο με το οποίο έθεσα τη συζήτηση. Καταγγείλατε κυβερνητικά στελέχη ότι εμπλέκονται με τσαρλατάνους.

Νικόλας Φαραντούρης: Άλλο αυτό.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Σε αυτό το πλαίσιο έθεσα τη συνεργασία σας με την κ. Καρυστιανού.

Νικόλας Φαραντούρης: Άλλο αυτό, έκανα μια εκδήλωση με θεσμική ιδιότητα με την κ. Καρυστιανού και είπατε ότι χαριεντιζόμουν, βγάζετε και γλώσσα από πάνω.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Γι’ αυτό σας διέγραψε ο κ. Φάμελλος, διότι είπατε ότι το κίνημα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Νικόλας Φαραντούρης: Είσαστε σε πανικό. Ρωτήθηκα πώς θα το έβλεπα και είπε «καλοδεχούμενος όποιος κατέβει στον πολιτικό στίβο». Είπα «άλλοι χαριεντίζονταν σε υπουργικά γραφεία», είπα «σε» όχι «με».

Αλεξάνδρα Σδούκου: Χειρότερο. Δεν ήμουν δημόσιο πρόσωπο, ήμουν εργαζόμενη. Είπατε ότι με προϊσταμένους μου κάνω αυτά που κάνω.

Νικόλας Φαραντούρης: Δεν είπα αυτό, δείτε το βίντεο. Κάποιοι άνθρωποι με περίσσιο θράσος έβγαλαν δελτίο Τύπου, μια χαρά. Έβγαλε 13 δελτία Τύπου. Βγάλατε μέχρι και την αίτησή σας στη ΝΔ. Όλοι ξέρουν πού ήσασταν το 2009.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Δημόσιος υπάλληλος στο υπουργείο Ενέργειας. Ένας κρατικός υπάλληλος αλλάζει τις πολιτικές πεποιθήσεις του; Χαρακτήρισα το πολιτικό σας φλερτ με την κ. Καρυστιανού.

Νικόλας Φαραντούρης: Είπατε ότι χαριεντιζόμουν. Να είστε πιο προσεκτικοί. Γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο; Νομίζετε ότι έχετε ασυλία; Αν σας δημιουργούν απέχθεια αυτοί οι όροι να μην τους χρησιμοποιείτε. Απαντώ πολιτικά. Η χροιά δεν ήταν προσωπική. Ήταν σε γραφεία υπουργών. Δεν είπα ότι είναι επιλήψιμο.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Να σας χαίρεται το ΠΑΣΟΚ.

Νικόλας Φαραντούρης: Εσάς να σας χαίρεται η ΝΔ.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Είμαι πάνω από 20 χρόνια στο Δημόσιο. Φταίω; Πρέπει να απολογηθώ γι’ αυτό; Για την αξία μου;

Νικόλας Φαραντούρης: Το πρωί μου είπε ότι χαριεντιζόμουν και εγώ απάντησα ότι «άλλοι χαριεντιζόντουσαν στα γραφεία». Πολιτική ήταν η τοποθέτησή μου. Ας συμβουλευτεί τους συμβούλους της. Δεν έχω επιλέξει ποτέ την προσωπική επίθεση.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Τι εννοείτε;

Νικόλας Φαραντούρης: Έχετε ακριβοπληρωμένους συμβούλους, ρωτήστε τους.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Έχετε χάσει το μέτρο.

Νικόλας Φαραντούρης: Κάποιοι άλλοι έχουν χάσει το μέτρο. Ντροπή και αίσχος. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μπορεί να θίγονται από την ίδια λέξη. Αν θεωρεί ότι δεν είναι άξια θυμού μια λέξη για έναν άνδρα, τι να πω. Έλεος.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι τηλεθεατές ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlln01tepmex?integrationId=40599y14juihe6ly}