Σκασμένη, χτυπημένη ή πολύ μαλακή φλούδα; Καλύτερα να αφήσετε το αβοκάντο στο ράφι.

Από το τοστ και το γουακαμόλε μέχρι τα smoothies, το αβοκάντο έχει γίνει βασικό συστατικό σε γλυκές και αλμυρές συνταγές. Η κρεμώδης υφή και η ήπια γεύση του το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο. Επειδή όμως δεν είναι φθηνό, καλό είναι να γνωρίζετε ποια σημάδια δείχνουν ότι ένα αβοκάντο δεν αξίζει να μπει στο καλάθι σας.

Υφή, το σημαντικότερο σημάδι

Τα αβοκάντο μαλακώνουν καθώς ωριμάζουν. Ένα υπερβολικά μαλακό ή σχεδόν πολτώδες αβοκάντο μπορεί να είναι υπερώριμο ή να έχει αρχίσει να αλλοιώνεται, ενώ ένα πολύ σκληρό πιθανότατα χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ωριμάσει.

Ένα χτυπημένο ή υπερώριμο αβοκάντο μπορεί να έχει καφέ ή ινώδη σάρκα και να παρουσιάζει διαφορετική γεύση, πιο έντονη ή ξινή, αντί για τη χαρακτηριστική βουτυράτη γεύση ενός ώριμου.

Η κακή υφή, ωστόσο, αφορά κυρίως την ποιότητα και όχι απαραίτητα την ασφάλεια του τροφίμου. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν τροφιμογενείς ασθένειες δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν με αξιοπιστία από την όψη, την όσφρηση ή την αφή.

Τι να προσέξετε

Ελέγξτε τη φλούδα. Βαθιά χτυπήματα, κοψίματα, ρωγμές ή σημαντικές φθορές μπορεί να σημαίνουν ότι η σάρκα έχει υποστεί ζημιά ή ότι θα αλλοιωθεί πιο γρήγορα.

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Αν κουνήσετε ελαφρά το αβοκάντο και ακούσετε το κουκούτσι να μετακινείται, ενδέχεται να έχει χάσει υγρασία και να έχει αρχίσει να ξεραίνεται. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι χαλασμένο, αλλά η σάρκα του μπορεί να μην είναι πλέον τόσο κρεμώδης και γευστική.

Στα αβοκάντο Hass, η πολύ σκούρα καφέ φλούδα μπορεί να αποτελεί ένδειξη υπερωρίμανσης. Το χρώμα, όμως, διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία και δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο.

Αποφύγετε επίσης αβοκάντο με μούχλα, εμφανή σημάδια σήψης, πολύ μαλακή ή σκασμένη φλούδα, καθώς και όσα βγάζουν υγρά. Μια έντονη, ξινή ή «ζυμωμένη» μυρωδιά αποτελεί επίσης ένδειξη αλλοίωσης.

Πώς θα επιλέξετε το σωστό

Ένα καλό αβοκάντο συνήθως φαίνεται και από το βάρος του: ένα σχετικά βαρύ φρούτο για το μέγεθός του είναι πιθανότερο να έχει διατηρήσει την υγρασία και την κρεμώδη υφή του.

Το κοτσάνι καλό είναι να είναι στη θέση του, χωρίς υγρασία ή μούχλα γύρω από αυτό. Η φλούδα πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς βαθιά χτυπήματα ή ρωγμές.

Όταν πιέζετε απαλά ένα ώριμο αβοκάντο με την παλάμη, θα πρέπει να υποχωρεί ελαφρώς. Αποφύγετε να το πιέζετε με τα δάχτυλα, καθώς μπορεί να τραυματίσετε τη σάρκα του. Αν δεν σκοπεύετε να το καταναλώσετε αμέσως, προτιμήστε ένα ελαφρώς πιο σκληρό και αφήστε το να ωριμάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Πώς να το αποθηκεύσετε σωστά

Όταν το αβοκάντο ωριμάσει, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο για να επιβραδύνετε την περαιτέρω ωρίμανση. Αν έχετε κόψει το αβοκάντο, κρατήστε το κουκούτσι στη θέση του και καλύψτε καλά την κομμένη επιφάνεια πριν το βάλετε στο ψυγείο. Λίγο λάιμ μπορεί να καθυστερήσει το μαύρισμα της σάρκας, χωρίς όμως να το αποτρέψει εντελώς.

Τέλος, πριν κόψετε ένα αβοκάντο, πλύντε το καλά, όπως θα κάνατε με κάθε άλλο φρούτο ή λαχανικό. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να μεταφερθούν μικρόβια από τη φλούδα στη σάρκα του μέσω του μαχαιριού.

Με πληροφορίες από Eatingwell.com