Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγάζει αυτά τα χρήματα σε… 36 δευτερόλεπτα.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει το προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμαθε την ποινή του: αποκλεισμός 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ.

Η πειθαρχική επιτροπή της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έκρινε τον αρχηγό της εθνικής ένοχο για παράπτωμα εκ προθέσεως, εξετάζοντας την απόφασή του να εγκαταλείψει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 30 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από το ματς με τη Δανία για το Nations League, μετά τη ρήξη του με τον Ζόρζε Ζεσούς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγάζει το πρόστιμο σε… 36 δευτερόλεπτα

Σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη εκτίσει 19 ημέρες, σύμφωνα με τη Record. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα ματς του Nations League, κόντρα στη Δανία (14/11) και την Ουαλία (17/11), εάν τον καλέσει ο Ζόρζε Ζεσούς, αναφέρει η Record.

Όπως αναμενόταν, σχολιάστηκε ευρέως και το συμβολικό πρόστιμο των 255 ευρώ που επιβλήθηκε στον CR7. Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Αλ Νασρ, ο 41χρονος βγάζει 208 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, βγάζει τα 255 ευρώ σε 36 δευτερόλεπτα, πάνω- κάτω, σχολιάζει η A Βola.

Ζήτησε ελαφρυντικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Στην απόφασή της η πειθαρχική επιτροπή παραθέτει τα γεγονότα. Αναφέρει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε, ούτε έδωσε εξήγηση σε αξιωματούχο της ομοσπονδίας ή της εθνικής ομάδας για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ. Μετά την αποχώρησή του ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, για την απόφασή του να μην παραμείνει στο προπονητικό καμπ.

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Σύμφωνα με τη Record, ο Ρονάλντο ζήτησε να αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά: η σημαντική προσφορά του στο ποδόσφαιρο, η αναγνώριση της αθλητικής αξίας του και η καθοριστική συνεισφορά του για την αποκάλυψη της αλήθειας. Η ομοσπονδία αναγνώρισε τα δύο πρώτα και όχι το τρίτο, γιατί πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα που είναι δύσκολο να διερευνηθεί και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από ανεξάρτητες πηγές.

Επίσης, η ομοσπονδία σημείωσε ότι ο Ρονάλντο ωφελείται από δύο άλλους ελαφρυντικούς παράγοντες, ότι δεν έχει πειθαρχικό ιστορικό για την τρέχουσα ή τις τρεις προηγούμενες σεζόν.

Η περίπτωση του Ρικάρντο Καρβάλιο

Η απόφαση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο θύμισε στα πορτογαλικά ΜΜΕ την περίπτωση του Ρικάρντο Καρβάλιο. Εκείνος είχε αποχωρήσει από το καμπ της εθνικής Πορτογαλίας τον Αύγουστο του 2011, όταν έμαθε ότι την επόμενη ημέρα δεν θα έπαιζε βασικός κόντρα στην Κύπρο, για τα προκριματικά του Euro 2012.

Τότε, η πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου τον τιμώρησε με αποκλεισμό ενός έτους. Δεν του επέβαλε πρόστιμο, αλλά αποφάσισε ότι δεν θα δικαιούνταν μπόνους για πρόκριση στο Euro 2012. Ο Καρβάλιο επέστρεψε στην εθνική ομάδα τρία χρόνια αργότερα, όταν ανέλαβε ο Φερνάντο Σάντος. Η A Bola σημειώνει ότι τότε οι κανονισμοί ήταν διαφορετικοί, αφού προέβλεπαν αποκλεισμό έως δύο ετών, ενώ τώρα το μέγιστο της ποινής είναι έξι μήνες.