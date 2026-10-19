Για πρώτη φορά, 85.000 δρομείς αναμένεται να τρέξουν στον Μαραθώνιο Αθήνας.

Διπλό ρεκόρ έχει σημειωθεί ήδη στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό, ενώ έχει μπει σε τελική ευθεία η αντίστροφη μέτρηση για το διήμερο που η «καρδιά» του δρομικού κινήματος θα χτυπά στην ελληνική πρωτεύουσα (7-8/11).

Για πρώτη φορά, 85.000 δρομείς θα συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο Αθήνας. Ένας τεράστιος αριθμός, που αυξάνει και τις απαιτήσεις και σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν οι εθελοντές. Φέτος 5.000 εθελοντές από την Ελλάδα και 30 χώρες θα συνδράμουν στη διοργάνωση, αριθμός που επίσης αποτελεί ρεκόρ. Από 15 έως 84 ετών, οι εθελοντές θα στηρίξουν τους δρομείς για να συνεχίσουν έως τον τερματισμό, αλλά μεταξύ άλλων θα παρέχουν υπηρεσίες και στην τροφοδοσία, τον ιματισμό και την ασφάλεια.

43ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός: Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το φετινό πρόγραμμα του Μαραθωνίου Αθήνας έχει μερικές αλλαγές. Για παράδειγμα, οι αγώνες παιδιών και ΑμεΑ θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (7/11) και όχι την Κυριακή (8/11).

Επίσης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής στον μαραθώνιο, η πρώτη εκκίνηση θα δοθεί στις 08:30, νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1.200 μ. Telekom (1.000 μαθητές και μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)

15:15-15:40 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

15:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων και αποχώρηση γονέων

15:45-15:55 Τοποθέτηση παιδιών στην εκκίνηση

16:00 Εκκίνηση αγώνα σε 3 κύματα (ανά 10 λεπτά)

16:35 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

SOH & ΑμεΑ Telekom (500 άτομα)

16:00-16:30 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

16:35 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

16:40 Τοποθέτηση στην εκκίνηση

16:45 Εκκίνηση αγώνα σε 1 κύμα

16:55 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

Αγώνας δρόμου 5 χλμ. Telekom (30.000 δρομείς)

16:00 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

16:10-16:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

16:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

17:00 Εκκίνηση αγώνα σε 20 κύματα (το δεύτερο 4 λεπτά αργότερα και από το 3ο μέχρι το 20ο ανά 6 λεπτά)

17:30 Απονομές μεταλλίων

20:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

5km Universities Night Run allwyn (3.000 δρομείς)

19:00 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

19:10 -19:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

19:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

20:00 Εκκίνηση αγώνα σε 2 κύματα (το 2ο 5 λεπτά αργότερα)

20:30 Απονομές μεταλλίων

21:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αγώνας δρόμου 10 χλμ. allwyn (17.000 δρομείς)

07:15 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

07:15-07:45 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

07:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

08:00 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου σε 11 κύματα (το 2ο κύμα 2 λεπτά αργότερα, το 3ο, το 4ο και το 5ο 3 λεπτά μετά το προηγούμενο και από το 6ο μέχρι το 11ο ανά 4 λεπτά)

09:45 Απονομές μεταλλίων

10:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

Μαραθώνιος δρόμος 42.195 μ. (25.000 δρομείς)

05:00-06:30 Αναχώρηση λεωφορείων για την αφετηρία

06:30 Αναχώρηση λεωφορείου δημοσιογράφων και VIP, καθώς κριτών και εθελοντών για την τοποθέτησή τους στη διαδρομή

07:30 Κλείσιμο τμηματικά της μαραθώνιας διαδρομής και στα δυο ρεύματα

08:00-08:25 Τοποθέτηση δρομέων στα blocks

08:25 Αναχώρηση λεωφορείων δημοσιογράφων

08:30 Εκκίνηση Μαραθωνίου σε 15 μπλοκ (1ο μπλοκ με 20 Εlite athletes, 180 δρομείς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και άλλους 600, από τους οποίους περίπου 300 με επιδόσεις κάτω από τις 3 ώρες)

08:32 Εκκίνηση 2ου μπλοκ

08:35 Εκκίνηση 3ου μπλοκ

08:39: Εκκίνηση 4ου μπλοκ

08:44: Εκκίνηση 5ου μπλοκ

08:45: Αναχώρηση λεωφορείων VIP

08:49 Εκκίνηση 6ου μπλοκ

08:54 Εκκίνηση μπλοκ ΑμεΑ

09:00-09:18 (και ανά 6 λεπτά) Εκκίνηση 7ου, 8ου, 9ου και 10ου μπλοκ

Δεύτερο κύμα προσέλευσης δρομέων