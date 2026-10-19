Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας.

Η ευρεία νίκη του Παναθηναϊκού με 5-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League επεφύλασσε ένα μεγάλο σοκ για το «τριφύλλι», καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ αποκόμισε βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, η οποία θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2,5 περίπου μήνες.

Σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σειρά αναμετρήσεων σε Ελλάδα (Super League, Κύπελλο) και Ευρώπη (Conference League), ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα χάσει και τα 15 εναπομείναντα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέσα στο 2026.

Τα 15 παιχνίδια που θα χάσει ο Ουναΐ

Οκτώβριος: Καϊράτ (22/10), Βόλος (25/10), Άρης (28/10)

Νοέμβριος: ΑΕΚ (01/11), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11), Ηρακλής (08/11), ΟΦΗ (22/11), Νόρτζελαντ (26/11), Ατρόμητος (29/11)

Δεκέμρβιος: Ολυμπιακός (02/12), Άρης (06/12), Φράιμπουργκ (10/12), ΠΑΟΚ (13/12), Μπράιτον (17/12), Ηρακλής (20/12)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλέον, ο Ουναΐ κάνει αγώνα δρόμου ώστε να μπορέσει να είναι διαθέσιμος από το 2027, στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.