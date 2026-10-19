Η ενδεχόμενη απουσία του Νορβηγού συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Σίτι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν από το αυριανό ματς κόντρα στην ΑΕΚ, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League (20/10, 22:00, Magenta Sport 2 και Magenta Sport 4K).

Ο Νορβηγός τραυματίστηκε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ίπσουιτς το Σάββατο (17/10), αφού σκόραρε δύο φορές (3-2). Στη συνέντευξη Τύπου, που έγινε πριν από την προπόνηση, ο Έντσο Μαρέσκα είπε ότι ο Χάαλαντ «μπορεί να είναι διαθέσιμος» για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ, συμπληρώνοντας ότι «είχαμε κάποιες αμφιβολίες» μετά το ματς. «Ήταν αρκετά καλά χθες, καλύτερα. Οπότε θα δούμε σήμερα», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην προπόνηση, στην οποία δεν συμμετείχε τελικά ο Χάααλντ.

«Πάντα είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις τον Έρλινγκ. Έχουμε μερικές διαφορετικές επιλογές, θα δούμε αύριο. Θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική για το ματς, οπότε υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να είναι διαθέσιμος αύριο», συμπλήρωσε ο Ιταλός, που ανακοίνωσε επίσης ο Αντουάν Σεμένιο θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οχτώ εβδομάδες, εξαιτίας του τραυματισμού του στο γόνατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ίπσουιτς.