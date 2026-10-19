Το ζευγάρι τενιστών παίρνει διαζύγιο έπειτα από πέντε χρόνια γάμου.

Ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια του παγκόσμιου τένις, η Ελίνα Σβιτόλινα και ο Γκαέλ Μονφίς, ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο έπειτα από πέντε χρόνια γάμου, κατά τα οποία απέκτησαν μία κόρη.

Η 32χρονη και ο 40χρονος έκαναν κοινή ανάρτηση στους λογαριασμούς τους στο Instagram- που συνοδευόταν από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιασμένοι- και πρόκειται για μία εξομολόγηση της Σβιτόλινα για τον αντίκτυπο που έχει για εκείνη ο πόλεμος στην πατρίδα της, την Ουκρανία, αλλά και το πόσο την έχει στηρίξει ο Μονφίς.

«Η πιο σκληρή αλήθεια»

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγματα που μοιράστηκα ποτέ. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει η Ουκρανία για εμένα. Αλλά σπάνια μίλησα για το τι έχει κάνει μέσα μου αυτός ο πόλεμος. Πέρυσι, σας είπα ότι χρειαζόμουν να απομακρυνθώ από το κορτ, επειδή δεν ήμουν στη σωστή ψυχολογική κατάσταση. Σήμερα, θέλω να ανοιχτώ λίγο παραπάνω. Αυτό που δεν είδατε ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και το συναίσθημα του να χάνω σταδιακά τον εαυτό μου», γράφει η 32χρονη.

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Σβιτόλινα έχει μιλήσει πολλές φορές για τον φόβο της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της οικογένειας και των φίλων της, ενώ εκείνη αγωνιζόταν στο εξωτερικό. Το ίδρυμά της έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια για νέους που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο.

«Ο Γκαέλ τα είδε όλα αυτά. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου. Το παλέψαμε μαζί για πολύ καιρό, με ό,τι είχαμε. Αλλά κάποιες μάχες γίνονται βαθιά μέσα σου και όση αγάπη κι αν δώσει κάποιος άλλος, δεν μπορεί να τις κερδίσει για εσένα. Με τον καιρό, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ξαναβρώ τον εαυτό μου και πως δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέσα στον γάμο μας. Είναι η πιο σκληρή αλήθεια που χρειάστηκα να αντιμετωπίσω και το πιο σκληρό πράγμα που αναγκάστηκα να πω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπώ. Ο Γκαέλ άκουσε. Σεβάστηκε αυτό που χρειάζομαι με μια δύναμη και χάρη που δεν θα ξεχάσω ποτέ», συνεχίζει.

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«Δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν βαθιά»

Η Σβιτόλινα τονίζει ότι ο Μονφίς «με αγάπησε στις μεγαλύτερες χαρές μου και στις πιο δύσκολες στιγμές μου» και πως εκείνη τον αγάπησε «με όλη την καρδιά μου». «Μαζί, χτίσαμε μια όμορφη ζωή και μας δόθηκε το πιο πολύτιμο δώρο, η κόρη μας, Σκάι», προσθέτει.

Η 32χρονη τονίζει ότι η κόρη τους θα είναι πάντα προτεραιότητα. «Ο γάμος μας τελειώνει, αλλά όχι η οικογένειά μας. Θα είμαστε πάντα οι γονείς της, δίπλα- δίπλα, σε κάθε βήμα της ζωής της», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, η Σβιτόλινα γράφει: «Σας παρακαλώ, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάποιος φταίχτης εδώ. Υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν βαθιά και μια ιστορία που αλλάζει μορφή».

{https://www.instagram.com/p/DeqrtkhtpwU/}