Νέα διάκριση για τον Έλληνα αθλητή.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι και πάλι εκεί που ανήκει: στον τελικό των κρίκων, ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού αγώνα και με βαθμολογία 14.033 ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρότερνταμ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την παγκόσμια κλάση του.

Με πάθος, δύναμη, τεράστια εμπειρία και αστείρευτη θέληση για διάκριση, ο «άρχοντας των κρίκων» συνεχίζει να κρατά ψηλά την ελληνική σημαία, κάνοντας όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

Σημαντικός συνοδοιπόρος στην πορεία του είναι ο προπονητής του, Δημήτριος Ράφτης, που βρίσκεται στο πλευρό του και συμβάλλει στην προετοιμασία και την αγωνιστική του πορεία.

Το μεγάλο ραντεβού είναι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ώρα 17:12-18:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

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Στον τελικό, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα δώσει τη δική του μάχη για την κορυφή, με στόχο μία ακόμη σπουδαία επιτυχία για την Ελλάδα και την ελληνική γυμναστική.