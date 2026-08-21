Δύο κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές παίρνουν σήμερα θέση στη γραμμή της μεγάλης μάχης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Diamond League της Λωζάνης, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ακόμη μία ιστορική κορυφή στους κρίκους.

Δύο από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές των τελευταίων ετών ρίχνονται σήμερα στη μάχη, με τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Λευτέρη Πετρούνια να διεκδικούν ακόμη μία κορυφή στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Τεντόγλου για τρίτη σερί νίκη στη Λωζάνη

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση, αυτή τη φορά στο Diamond League της Λωζάνης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κυνηγά την τρίτη φετινή του νίκη στη σειρά, μετά τις επιτυχίες του στη Σιαμέν και το Μονακό, έχοντας παράλληλα ως στόχο μια μεγάλη επίδοση στη νέα, ιδιαίτερα γρήγορη πίστα του σταδίου της Λωζάνης, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η αποστολή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς απέναντί του θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του κλειστού στίβου Ζέρσον Μπάλντε, αλλά και οι Τζαμαϊκανοί Γουέιν Πίνοκ και Τατζέι Γκέιλ.

Ο αγώνας του μήκους είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:48, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ θα αρχίσει στις 21:15 και θα ολοκληρωθεί στις 23:00.

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Ο Πετρούνιας γράφει ξανά ιστορία

Την ίδια ώρα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ζάγκρεμπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μία μεγάλη πρόκληση.

Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό, ολοκληρώνοντας τον προκριματικό με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία. Ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς, έχοντας 5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση, παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

Η επίδοσή του τον έφερε στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος και πλέον στρέφει το βλέμμα του στη διεκδίκηση ακόμη ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Στον τελικό αναμένεται να παρουσιάσει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5,700, γεγονός που τον διατηρεί μεταξύ των μεγάλων φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο τελικός των κρίκων θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (21/08) στις 19:00, με την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Έτσι, η Παρασκευή αποκτά έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στον παγκόσμιο αθλητισμό, με τον Τεντόγλου και τον Πετρούνια να επιχειρούν, από διαφορετικό αγωνιστικό χώρο ο καθένας, να προσθέσουν ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στη συλλογή τους.