Το φωτογραφικό άλμπουμ και οι τρυφερές ευχές.

Πέντε χρόνια γάμου συμπληρώνουν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μηλλούση, με τον ολυμπιονίκη να προχωρά σε μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Οι δύο αθλητές είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο του 2019 με τη Βασιλική Μιλλούση να είναι ήδη έγκυος στο πρώτο τους παιδί, ενώ λίγο αργότερα ήρθε στον κόσμο και η δεύτερη κόρη τους.

Με θρησκευτικό γάμο παντρεύτηκαν μερικά χρόνια αργότερα, με τη σημερινή ημέρα να είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ζευγάρι.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, σε ανάρτηση που έκανα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τη δεξίωση του γάμου τους και τον χορό του ζευγαριού, προσθέτοντας στη σχετική λεζάντα μερικές από τις σκέψεις του:

«Πέντε χρόνια ! Μια τρελή διαδρομή , με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές, όνειρα, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αμέτρητες μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά έγιναν η ζωή μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα μας περιμένουν».

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