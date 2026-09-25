Με εκπαιδευμένους σκύλους, θερμικές κάμερες και drones οι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους στην Πλάκα.

Κορυφώνεται η αγωνία για τους πέντε αγνοούμενους μετά την έκρηξη στην Πλάκα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, με εκπαιδευμένους σκύλους και θερμικές κάμερες, ενώ επιστρατεύθηκαν και drones.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι πως η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο κτίριο, πιθανόν λόγω διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Οι εκπαιδευμένοι σκύλοι που έκαναν έρευνα στα συντρίμμια δεν εντόπισαν ίχνη ζωής, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται πέντε άνθρωποι.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, που έμεναν στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν τρεις τουρίστες- πιθανόν Αμερικανοί- σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τους τελευταίους δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, λίγο μετά τις 07:30 της Παρασκευής.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων απομακρύνουν μάζα από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

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Χάρης Δούκας για έκρηξη στην Πλάκα: Υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, από το σημείο όπου έγινε η ισχυρή έκρηξη.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι ο δήμος Αθηναίων συνδράμει στη διερεύνηση του εσωτερικού του κτιρίου που καταστράφηκε.

Ο Χάρης Δούκας πρόσθεσε ότι έχουν πετάξει και drones, ώστε να υπάρχει εικόνα από ψηλά, ενώ βρίσκονται εκεί υπηρεσίες του δήμου που σχετίζονται και με τις υποδομές, προκειμένου «να δούμε στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί ζημιές».

Σε ερώτηση για τα αίτια της έκρηξης, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι προκλήθηκε από το φυσικό αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

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«Δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι»

Κάτοικοι περιέγραψαν ότι ο κρότος της έκρηξης ήταν εκκωφαντικός, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Μετά την έκρηξη, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Ο ιδιοκτήτης του ισογείου του κτιρίου- ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα της έκρηξης- ενημερώθηκε για την κατάρρευση από τα ΜΜΕ και άρχισε να αναζητά το ζευγάρι που αγνοείται, δίχως να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί τους.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», δήλωσε ο Ματθαίος Αρταβάνης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», συμπλήρωσε, ενώ σημείωσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

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«Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα»

Ένα από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιά από την έκρηξη ήταν εκείνο του κ. Αμπντουλάχ, ο οποίος περιέγραψε πως το αυτοκίνητο σηκώθηκε στον αέρα, ενώ εκείνος βγήκε από το παράθυρο.

«Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», συμπλήρωσε.

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Φωτ.: EUROKINISSI