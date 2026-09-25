Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη διάκριση από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο του 2023.

Το Lounge της Star Alliance στο αεροδρόμιο του Παρισιού «Charles de Gaulle» αναδείχθηκε «Καλύτερο Lounge Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο» στα Skytrax World Airline Awards 2026, διατηρώντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία. Παράλληλα, το Lounge της Συμμαχίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τη Star Alliance να κατακτά τις δύο κορυφαίες θέσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία των φετινών βραβείων.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να επισφραγίσει μια πορεία δέκα ετών, κατά την οποία τα lounges της Star Alliance, διατηρούν σταθερά την κορυφαία θέση παγκοσμίως στον κλάδο των αεροπορικών ταξιδιών. Η σημαντική αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη διαρκή προσήλωση της Συμμαχίας στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, καθώς και τη δέσμευσή της να καθιστά τα ταξίδια με περισσότερες από μια αεροπορικές εταιρείας ακόμα πιο απλά και απρόσκοπτα.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο The Langham Hotel στο Λονδίνο, παρουσία κορυφαίων στελεχών αεροπορικών εταιρειών και ανώτατων εκπροσώπων από τον κλάδο των αερομεταφορών παγκοσμίως.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Ambar Franco, Vice President Customer Experience της Star Alliance δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το Lounge της Star Alliance στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «Καλύτερο Lounge Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο», ενώ το Lounge μας στο Λος Άντζελες κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών-μελών της Star Alliance, των ομάδων μας και των συνεργατών μας να δημιουργούν εμπειρίες που κάνουν κάθε ταξίδι πιο εύκολο και απρόσκοπτο. Στόχος μας είναι κάθε σημείο επαφής με τον επιβάτη να είναι απλό, φιλόξενο και άρτια συνδεδεμένο με το συνολικό ταξίδι, συμβάλλοντας σε μια πιο ομαλή και συνεκτική εμπειρία για όσους ταξιδεύουν με περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες».

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Το Lounge της Star Alliance, έκτασης 1.300 τ.μ., βρίσκεται στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου Charles de Gaulle του Παρισιού και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του συνδυάζεται με χαρακτηριστικές γαλλικές πινελιές, δημιουργώντας ένα άνετο περιβάλλον με διαφορετικούς χώρους για χαλάρωση, εργασία και φαγητό πριν από την πτήση.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Lounge περιλαμβάνονται το ειδικά διαμορφωμένο bar στον χώρο υποδοχής, ένας ξεχωριστός χώρος αφιερωμένος στο κρασί, εμπνευσμένος από τη μακρά οινική παράδοση της Γαλλίας, καθώς και η πανοραμική θέα προς τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.

Ο Edward Plaisted, CEO της Skytrax, δήλωσε: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Star Alliance για την κατάκτηση της διάκρισης «Καλύτερο Lounge Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο» για το Lounge της στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου Charles de Gaulle του Παρισιού, καθώς της δεύτερης θέσης από το Lounge της Star Alliance στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Οι δύο αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσπάθεια της Star Alliance να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ομαλή εμπειρία στο αεροδρόμιο, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιβατών».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της Star Alliance, η Virginie Auriol, Star Alliance France - Managing Director, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να παραλαμβάνουμε αυτή τη διάκριση εκ μέρους όλων όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του lounge μας στο Παρίσι. Από την έναρξη λειτουργίας του, το 2023, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό μέρος της εμπειρίας της Star Alliance στο αεροδρόμιο του Παρισιού Charles de Gaulle. Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιβάτες το αναγνωρίζουν και το ξεχωρίζουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική επιβράβευση».

Τα Skytrax World Airline Awards, γνωστά ως τα «Όσκαρ της αεροπορικής βιομηχανίας», αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον κλάδο των αερομεταφορών. Βασίζονται σε ανεξάρτητη, διεθνή έρευνα επιβατών και αναγνωρίζουν την αριστεία σε όλο το φάσμα της αεροπορικής εμπειρίας. Οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από τις ψήφους του επιβατικού κοινού από όλο τον κόσμο, ενώ τα βραβεία αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς για την εμπειρία και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια.

Σήμερα, 21 αεροπορικές εταιρείες - μέλη της Star Alliance επιχειρούν από και προς το Παρίσι: AEGEAN Airlines, Air Canada, Air China, Air India, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, avianca, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, SWISS, THAI, Turkish Airlines και United Airlines. Συνολικά, οι συγκεκριμένες εταιρείες πραγματοποιούν περισσότερες από 800 πτήσεις την εβδομάδα, συνδέοντας πάνω από 30 προορισμούς σε περισσότερες από 20 χώρες.