Η κατάρριψη του drone από την αεράμυνα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ δείχνει, πάντως, ότι οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι σε πιθανές επιθέσεις από τον αέρα.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην Αρμπίλ, στο Ιράκ, μετά από ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κοντά στο αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος το εκτόξευσε ούτε ποιος ήταν ο πιθανός στόχος του.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από το περιστατικό.

{https://x.com/MOSSADil/status/2101684086284730878}

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές δυνάμεις

Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Αρμπίλ αποτελεί σημαντικό σημείο παρουσίας των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ. Ως εκ τούτου, κάθε περιστατικό με drone στην ευρύτερη περιοχή προκαλεί άμεσα συναγερμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ιρακινό Κουρδιστάν έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι κουρδικές αρχές έχουν αποδώσει προηγούμενες επιθέσεις στο Ιράν, ενώ κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί επίσης πλήγματα εναντίον οργανώσεων Ιρανών Κούρδων που αντιπολιτεύονται την Τεχεράνη.

Παράλληλα, αμερικανικά συμφέροντα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων από φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις, γεγονός που διατηρεί αυξημένο το επίπεδο ασφαλείας στην περιοχή.