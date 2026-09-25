Κάμερα από ξενοδοχείο της περιοχής κατέφραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης.

Την στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτήριο στην Πλάκα καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Στο βίντεο, αποτυπώνεται η ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πλάκα, η οποία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου.

Αμέσως μετά την έκρηξη, πελάτες του ξενοδοχείου φαίνεται να τρέχουν έντρομοι και να φωνάζουν «κεραυνός», στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί που προκάλεσε το σπάσιμο της τζαμαρίας.

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