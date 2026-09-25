Ως παρατηρητή των εξελίξεων χαρακτήρισε την Ελλάδα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι η παρουσία του πρωθυπουργού ανέδειξε «για άλλη μία φορά το τέλμα στο οποίο έχει βυθιστεί η ελληνική διπλωματία», αποδίδοντάς το στη «μονοδιάστατη και αποτυχημένη εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη».

Η ΕΛΑΣ αναφέρεται στη διετή θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία, όπως σημειώνει, ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και τη σταθερότητα, ενώ «έχει αποτύχει να δεσμεύσει την Άγκυρα σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει στην Τουρκία την πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων σχημάτων περιφερειακής συνεργασίας.

Στο επίκεντρο η συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Αμαλίας επικρίνει την επιλογή αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συναντηθεί με τον Νετανιάχου «σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων ηγετών», ενώ κάνει αναφορά και στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

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Η ανακοίνωση στρέφεται παράλληλα στις περιφερειακές κινήσεις της Τουρκίας.Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η συνεργασία της Άγκυρας με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν «παγιώνεται», επικαλούμενη δύο πολυμερείς συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει, στην πρώτη συνάντηση οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Σαουδική Αραβία, ενώ ανακοινώθηκε και επίσκεψη του Σαουδάραβα αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στην Τουρκία. Στη δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας, με αντικείμενο την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

«Οι Patriot εγγυήθηκαν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας»

Η παράταξη συνδέει τις εξελίξεις αυτές και με την παρουσία ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Την ίδια ημέρα που οι – αγορασμένοι με τα λεφτά του ελληνικού λαού – Patriot εγγυήθηκαν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σαουδαραβική ηγεσία επέλεξε για ακόμη μία φορά να πραγματοποιήσει συναντήσεις για ζητήματα ασφαλείας με την Τουρκία.

Η Συμπαράταξη θέτει, με αφορμή τις εξελίξεις, το ερώτημα «πόσο ακόμη θα συνεχισθεί αυτό το θέατρο του παραλόγου», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική εκθέτει τη χώρα και την εμπλέκει παράλληλα σε κινδύνους.

«Επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

Καταλήγοντας, η παράταξη ζητά αλλαγή κατεύθυνσης στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Όπως υποστηρίζει, η Ελλάδα χρειάζεται «επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική», με στόχο να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις και να λειτουργεί ως «πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας».

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να προασπίζεται αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα, αντί η χώρα να παραμένει, όπως αναφέρει, «παρατηρητής των εξελίξεων» και «μονοδιάστατα προσηλωμένη στο άρμα διεθνώς απομονωμένου Νετανιάχου».