«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά γιατί είναι μια αξιόπιστη δύναμη σε μια δύσκολη συγκυρία».

Για τις δημοσκοπήσεις, την πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Το ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με δημοσκοπήσεις μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης, το είχαμε πει με ανακοινώσεις μας», ενώ πρόσθεσε: «Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, η ΕΛΑΣ πέφτει, η κυρία Καρυστιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρικνωθούν και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τότε ούτε τώρα θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

«Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 2031, όχι το 2035. Κι εμείς προφανώς έχουμε κι ένα άλλο σχέδιο»

Ακόμη, ο Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τη μη επαναφορά της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες ότι δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ος μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ο άλλος πόλος. Ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, στο τέλος επιλέγει τη λύση. Εδώ άνοιξε ένα πολύ μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 2023, με μια συντριβή 24 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το ΠΑΣΟΚ που είναι η πραγματική δυναμική κίνηση αλλαγής», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας το «ή εμείς ή κανείς» του κ. Τσίπρα και ότι «μόνο εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», ο κ. Τσουκαλάς είπε: «Όταν έχεις χάσει με 24 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 9 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος, καλώς ή κακώς, αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα, αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ, αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα», σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά γιατί είναι μια αξιόπιστη δύναμη σε μια δύσκολη συγκυρία».

«Όλα αυτά έχουν κριθεί. Τώρα είναι η ώρα να κριθεί και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει κριθεί έως τώρα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «βλέπουμε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την ΕΛΑΣ. Οι ίδιοι τα λένε στα πάνελ», αναφέροντας ότι η παρουσία της ΕΛΑΣ έχει δώσει «άνοδο 2,5 μονάδων στη ΝΔ» στις δημοσκοπήσεις, τη στιγμή που «γκρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία» το κυβερνών κόμμα.

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«Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου, ενώ πρόσθεσε ότι «για εμάς η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση, πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση, η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κ. Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ‘’ντου’’ από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή. Πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κ. Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανοίκειο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε, δεν είχαν καταγράψει καθόλου τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, ένας Πρωθυπουργός μετά από 7,5 χρόνια, αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι; Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα. Αυτή η εικόνα παρακμής πρέπει να τελειώσει».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι ετοιμόρροπη και με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει είτε στην πρώτη κάλπη ή στη δεύτερη .Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφηκε πιο πειστικός από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Με κανέναν δεν συζητά το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου», εξηγώντας ότι «είναι θολό το μήνυμα όλων αυτών των κομμάτων», καλώντας τον κόσμο που θέλει αλλαγή στα εργασιακά και στήριξη των συνταξιούχων «να μη σπαταλήσει την ψήφο του» και «να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο θα μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του» και να το περάσει στις όποιες άλλες δυνάμεις, εξαιρουμένης προφανώς της Νέας Δημοκρατίας καθώς δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.