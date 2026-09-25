Με περισσότερες από 500 εκατομμύρια αποστολές, παγκοσμίως, σε χρήστες των συσκευών της, η σειρά REDMI Note παραμένει πιστή, από γενιά σε γενιά, στη φιλοσοφία της: «premium προϊόντα, προσιτά σε όλους και premium ποιότητα σε κάθε προϊόν».

Η βιομηχανία των smartphones μπήκε στο 2026, αντιμετωπίζοντας δύο παράλληλες πιέσεις: από τη μία πλευρά, την άνοδο των τιμών στις συσκευές και, από την άλλη, το γεγονός ότι οι καταναλωτές τις κρατούν πλέον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αξία ενός smartphone.

Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές αναδιαμορφώνουν τη δομή του κόστους κατασκευής. Σύμφωνα με την TrendForce, οι συμβατικές τιμές των DRAM (τσιπ μνήμης RAM που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές, κινητά, servers και κάρτες γραφικών) αυξήθηκαν κατά περίπου 93% έως 98% το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αυξημένης ζήτησης από AI servers και των αλλαγών στις αρχιτεκτονικές των data centers. Αντίστοιχα, στοιχεία της Counterpoint Research δείχνουν ότι οι τιμές των DRAM για mobile εφαρμογές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%, ενώ οι τιμές των NAND Flash (μνήμη υπολογιστών σε διάφορες παραλλαγές που, κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χάσει ή να μεταβάλει τα δεδομένα της) κατά περισσότερο από 90%, το ίδιο διάστημα. Ως αποτέλεσμα, η mid-range κατηγορία των Android smartphones μετακινείται προς υψηλότερα επίπεδα τιμών, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές των mainstream συσκευών.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες των καταναλωτών κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Οι χρήστες κρατούν πλέον τα smartphones τους για περισσότερο χρόνο, με τον παγκόσμιο μέσο όρο κύκλου αντικατάστασης να έχει φτάσει σχεδόν τα τέσσερα χρόνια, καθώς οι αναβαθμίσεις από χρόνο σε χρόνο γίνονται λιγότερο απαραίτητες για πολλούς καταναλωτές. Σε αυτό το περιβάλλον, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η αντοχή και η αξιοπιστία στην καθημερινή χρήση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη συνολική εμπειρία κατοχής μιας συσκευής.

Καθώς, λοιπόν, τα smartphones εξελίσσονται σταδιακά, από αγορές μικρού κύκλου ζωής σε συσκευές που μας συνοδεύουν επί αρκετά χρόνια, προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: τι είναι αυτό που καθορίζει τελικά την πραγματική αξία ενός smartphone;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια φιλοσοφία που έχει επιβεβαιωθεί περισσότερες από 500 εκατομμύρια φορές

Για τη Xiaomi, η απάντηση ξεκινά πάντα από τους χρήστες. Και η σειρά REDMI Note αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της φιλοσοφίας. Μέσα από περισσότερες από 500 εκατομμύρια αποστολές συσκευών παγκοσμίως και περισσότερες από δώδεκα γενιές συσκευών, η σειρά εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των χρηστών, καθιστώντας τις premium εμπειρίες smartphone περισσότερο προσιτές και ανεβάζοντας σταθερά τον πήχη της ποιότητας στη mid-range κατηγορία.

Το REDMI Note, μοντέλο πάνω στο οποίο χτίστηκε η σειρά, ανταποκρίθηκε αρχικά στην ανάγκη των χρηστών της mid-range κατηγορίας για μεγάλες οθόνες και υψηλό value for money. Με το Redmi Note 3, το feedback των χρηστών ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα κατασκευής και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, οδηγώντας στον συνδυασμό μεταλλικού σώματος και μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας.

Με το Redmi Note 7, η σειρά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την αντοχή, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συσκευές που μπορούν να αντέχουν καλύτερα στις καθημερινές πτώσεις και την έκθεση στο νερό, αλλά και να συνοδεύονται από καλύτερη υποστήριξη όταν απαιτείται επισκευή. Ήδη, από το 2019, το Redmi Note 7 έγινε το πρώτο μοντέλο της σειράς που προσέφερε εγγύηση 18 μηνών, ξεπερνώντας το τότε βιομηχανικό πρότυπο των 12 μηνών. Αργότερα, με τη σειρά Redmi Note 13, η πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη έφερε στη mid-range κατηγορία ένα επίπεδο συνολικής αξιοπιστίας που μέχρι τότε συναντούσαμε σπάνια σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ