Από το 2027 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να επισκευάζουν τα smartphones και τα tablets τους.

Νέα δεδομένα για τα smartphones και τα tablets που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά φέρνουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από τις 18 Φεβρουαρίου 2027 οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον ίδιο τον χρήστη.

Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών αποβλήτων και την παράταση της διάρκειας ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών.

Μπαταρίες που θα αλλάζει ο ίδιος ο χρήστης

Οι σχετικοί κανόνες εγκρίθηκαν το 2023 και προβλέπουν ότι οι μπαταρίες φορητών συσκευών θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση ειδικού ή η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν η μπαταρία ενός smartphone ή tablet φτάνει στο τέλος της ζωής της, ο καταναλωτής θα μπορεί να την αντικαθιστά χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί σε τεχνικό ή να αγοράσει καινούργια συσκευή.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι μπαταρίες αντικατάστασης για κάθε μοντέλο θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την τοποθέτηση της τελευταίας μονάδας του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά.

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Τέλος στις δύσκολες και ακριβές επισκευές

Σήμερα, οι μπαταρίες των περισσότερων smartphones και tablets είναι ενσωματωμένες στο εσωτερικό των συσκευών. Η αφαίρεσή τους απαιτεί συνήθως ειδικές γνώσεις και εργαλεία, με αποτέλεσμα η αλλαγή μπαταρίας να μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος επισκευής.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταναλωτές επιλέγουν τελικά να αγοράσουν νέο τηλέφωνο ή tablet, παρότι η συσκευή που διαθέτουν εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Με τους νέους κανόνες, οι μπαταρίες θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται με τη χρήση «εμπορικά διαθέσιμων» εργαλείων. Εφόσον απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την αντικατάσταση, αυτά θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν μαζί με τη συσκευή κατά την αγορά.

Στόχος η μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ηλεκτρονικών συσκευών και να μειώσει τον όγκο των αποβλήτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, τα μέτρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση έως και 20 δισ. ευρώ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέχρι το 2030, καθώς θα παρατείνεται η διάρκεια ζωής των συσκευών και θα περιορίζεται η ανάγκη αντικατάστασής τους.