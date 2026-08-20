Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026 το έλλειμμα διευρύνθηκε στα 9,5 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Το επίμονα υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες της παραγωγικής βάσης και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας.

Παρά τη σαφή βελτίωση που καταγράφηκε τον Ιούνιο, στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026 το έλλειμμα διευρύνθηκε στα 9,5 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εικόνα του Ιουνίου ήταν αισθητά καλύτερη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε στα 602,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο μισό σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Καθοριστικό ρόλο είχε η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εξαγωγές κινήθηκαν με πολύ υψηλότερο ρυθμό από τις εισαγωγές.

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 27,5%, έναντι αύξησης 7,3% των εισαγωγών. Ακόμη και εάν εξαιρεθούν τα καύσιμα, η εικόνα παραμένει θετική, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 22,3%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4%. Πρόκειται για εξέλιξη που περιορίζει την εμπορική ανισορροπία, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές εισαγωγικές ανάγκες.

Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερη αύξηση εσόδων

Στις υπηρεσίες, αντίθετα, το πλεόνασμα παρουσίασε μικρή κάμψη τον Ιούνιο, κυρίως εξαιτίας της επιδείνωσης στο ισοζύγιο μεταφορών. Ο τουρισμός συνέχισε να κινείται ανοδικά ως προς τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά με σαφώς χαμηλότερη αύξηση των εσόδων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,2%.

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Την ίδια περίοδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Στον αντίποδα, μεγαλύτερο ήταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Η εικόνα του εξαμήνου

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα στοιχεία εμφανίζουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,1% σε τρέχουσες τιμές, σημαντικά ταχύτερα από τις εισαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 4,5%. Χωρίς τα καύσιμα, η άνοδος των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο 7,9% και των εισαγωγών στο 4,1%.

Θετική ήταν και η συμβολή των υπηρεσιών, καθώς το σχετικό πλεόνασμα διευρύνθηκε. Ο τουρισμός αποτέλεσε βασικό στήριγμα, με τις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών να αυξάνονται κατά 15,4% και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 14,8% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Παρά τις θετικές αυτές επιδόσεις, το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε. Σημαντική επιβάρυνση προήλθε από το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, το έλλειμμα του οποίου αυξήθηκε, αλλά και από το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων, το οποίο πέρασε σε έλλειμμα από πλεόνασμα που είχε εμφανίσει την αντίστοιχη περίοδο του 2025.