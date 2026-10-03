Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Το σκληρό της «πρόσωπο» αναμένεται να δείξει για μια ακόμη μέρα, η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, με κάποιες περιοχές να συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

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Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από ΟΓΙΚΗ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με το Cretalive τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/10) στην Ιεράπετρα και κυρίως στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων, είτε από αυτοκίνητα είτε από σπίτια στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχθεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μεγάλοι όγκοι νερού μετέφεραν φερτά υλικά στους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία, τα οποία δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την απομάκρυνση των υλικών από το οδικό δίκτυο.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.