Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο η αστάθεια, με τους μετεωρολογούς να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο καιρού για ακόμη ένα 24ωρο, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά και τοπικά θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως τις βραδινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, φτάνοντας στα δυτικά τα 4 με 5 μποφόρ (τοπικά στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ), στα ανατολικά τα 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

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Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 7 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, από 11 έως 22 στην Αττική, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη, και από 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.