Τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με εμμονή και ένταση στην Κρήτη, το νερό κατεβαίνει ραγδαία τον Ψηλορείτη, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη ενώ οι επόμενες ώρες θα να είναι ακόμα πιο επικίνδυνες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καθώς αναμένεται νέο, πιο σφοδρό κύμα τις επόμενες 24 ώρες τουλάχιστον.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες 48 ώρες έπεσε νερό 2,5 μηνών στην περιοχή των Ανωγείων, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου η οποία έκανε λόγο για εικόνες που θυμίζουν Daniel.

Έρχεται νέα επιδείνωση στην Κρήτη

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, καταγράφονται στα Ανώγεια όπου έχουν πέσει 500 χιλιοστά βροχής, σημείωσε η Χριστίνα Ρήγου τονίζοντας πως οι τιμές είναι ακραίες στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Η δεύτερη και η χειρότερη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη,τόνισε και συμπλήρωσε πως «από αργά το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, ίσως και λίγο παραπάνω για περίπου 24 ώρες κυρίως στο βόρειο μέρος του νησιού, οι βροχές θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές και θα έχουν και διάρκεια και ένταση. Προσοχή σε ορεινές, ημιορεινές και στους πρόποδες των βουνών της Κρήτης. Το Σάββατο το βράδυ αναμένονται έντονα φαινόμενα ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχίσουν και την Κυριακή, με μειωμένη όμως ένταση.

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Από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι έντονα και με θυελλώδεις ανέμους, σημείωσε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος που δήλωσε πως το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Το επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Επειδή το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, υπογράμμισε. Σχετική βελτίωση θα υπάρχει από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί, αν και θα συνεχιστούν τα φαινόμενα με βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Από το Σάββατο το απόγευμα στο σκηνικό της κακοκαιρίας μπαίνουν και τα Δωδεκάνησα, και κυρίως οι Κάσος Κάρπαθος και Ρόδος» είπε αν και όχι με την ίδια ένταση.

«Η Κρήτη είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας» επανέλαβε και σημείωσε πως «τα 9 μποφόρ θα κρατήσουν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι από το απόγευμα μόνο στον Καφηρέα θα έχει 9 μποφόρ και προφανώς τα πλοία δεν θα ταξιδέψουν».

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Η Χαρά Μάλεση σημείωσε στον ΑΝΤ1 πως ο όγκος του νερού που έχει πέσει το τελευταίο 48ωρο στην Κρήτη είναι ανάλογο με το το νερό που πέφτει στην Αθήνα σε ένα με ενάμιση χρόνο.

«Έχει ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού και αναμένονται ακόμα 20- 250 τόνοι ανά στρέμμα. Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με εμμονή και ένταση, σημειώνει η μετεωρολόγος στον ΑΝΤ1 και συμπλήρωσε πως οι άνεμοι εξασθενούν λίγο «και από τη Δευτέρα θα δούμε τις τελευταίες ψιχάλες, στην περιοχή».

«Ό,τι νερό πέφτει κινείται επιφανειακά, κατεβαίνει ραγδαία τον Ψηλορείτη, καταλήγει στις βόρειες πεδινές περιοχές της Κρήτης»σημειώνει προϊδεάζοντας πως από το Σάββατο θα μετράμε προβλήματα.

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«Υπάρχουν κατολισθήσεις»

Το επαρχιακό δίκτυο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή υπάρχουν κατολισθήσεις, δήλωσε ο Σήφης Βούκαλης, αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του δήμου Μυλοποτάμου στο Κρήτη TV.

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Τόνισε ότι «μας ανησυχεί και ο Γεροπόταμος, έχει φουσκώσει το ποτάμι. Θεωρώ ότι επειδή έχει κορεστεί το έδαφος δεν ξέρω πόσο θα ανέβει περισσότερο. Δεν είναι όπως χθες, η στάθμη είναι λίγο χαμηλότερα αλλά είναι φουσκωμένος», δήλωσε ο αντιδήμαρχος, κάνοντας έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν μη απαραίτητες μετακινήσεις.

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Ο αντιδήμαρχος επισήμανε ακόμα πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα ποιμνιοστάσια, και τόνισε πως «αν όλα πάνε καλά και αν περάσουμε αυτή τη μπόρα, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα».

Η σφοδρή κακοκαιρία έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», όπου πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω.

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Διακοπή κυκλοφορίας προς το χωριό Λιβάδια

Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μυλοποτάμου προς το χωριό Λιβάδια του δήμου, έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από τον δήμο, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά - Επισκοπή - 'Αγιος Ιωάννης και Πέραμα - Χουμέρι.

«Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια έχει διακοπεί, η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκ νέου στην περιοχή που πλήττεται από την Πέμπτη, απαιτείται όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του δήμου», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Live η πορεία της κακοκαιρίας