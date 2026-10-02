Σημαντική αλλαγή στη ρωσική διπλωματική εκπροσώπηση στην Ελλάδα μετά την αλλαγή σκυτάλης από τον προκάτοχό του, Αντρέι Μάσλοφ.

Ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς ανέλαβε καθήκοντα νέου πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα επίσημα την Παρασκευή.

Με προεδρικό διάταγμα που φέρει την υπογραφή του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο νέος πρέσβης αντικαθιστά τον προκάτοχό του Αντρέι Μάσλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα από το 2014.

Ποιος είναι ο νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα

Ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς γεννήθηκε το 1960 και το 1983 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο MGIMO της τότε ΕΣΣΔ. Κατέχει τον διπλωματικό βαθμό του Έκτακτου και Πληρεξούσιου Απεσταλμένου, 1ης τάξης, που του απονεμήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και ισπανικά.

Υπηρετεί στο Υπουργείο Εξωτερικών από την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, το 1983 και στην μακρά επαγγελματική του πορεία έχει υπηρετήσει διάφορες θέσεις στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στο εξωτερικό.

Από το 2005 ως το 2014 ήταν αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πανευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τον Ιούλιο του 2014 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 ήταν Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ.

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Στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 2018 ως τον Σεπτέμβριο του 2021 διατέλεσε Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και την 1η Οκτωβρίου του 2021 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, του ρωσικού ΥΠΕΞ.

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