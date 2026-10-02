Κοσμοσυρροή στην εκδήλωση του Δένδια - Οι παρουσίες και τα μηνύματα.

Μηνύματα έστειλε ο Νίκος Δένδιας με την εκδήλωση που οργάνωσε στο «Akanthus Summer Club», όχι μόνο με τα λεγόμενά του, αλλά και από το πλήθος κόσμου που έδωσε το παρών, μετατρέποντας το event σε επίδειξη δύναμης.

«Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω, όχι στα παράθυρα της τηλεόρασης, όχι στις συνεντεύξεις σε εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριο», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ένα «καρφί» για τη διαφορετική τακτική που ακολουθούν άλλα «γαλάζια» στελέχη.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι υπηρέτησε «με την ψυχή μου και την καρδιά μου» τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας- Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, Κυριάκο Μητσοτάκη- ενώ με νόημα επεσήμανε ότι προστάτευσε τη ΝΔ όσο μπορούσε, συμπληρώνοντας: «Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα, τη στήριξα στις καλές στιγμές της, τη στήριξα στις δύσκολες στιγμές, στις νίκες μας και πολύ πιο σημαντικό στις ήττες μας».

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Δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση. «Μας συγχωρείτε για την όποια ταλαιπωρία, δεν είχαμε υπολογίσει ακριβώς τους αριθμούς για να είμαστε ειλικρινείς, μας βγήκε λίγο μεγαλύτερο απ’ ότι σκεφτόμασταν», είπε αστειευόμενος. Στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Καλλιάνος, Γιώργος Αυτιάς, Σοφία Βούλτεψη, Τάσος Γαϊτάνος, Νίκος Χαρδαλιάς, Στάθης Κωνσταντινίδης και Ανδρέας Λοβέρδος.

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Για τις επερχόμενες εκλογές, τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να διεξαχθεί «με σοβαρότητα, προσήνεια στον μέσο άνθρωπο, μετριοφροσύνη, αίσθηση των σφαλμάτων μας και με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο» και καταλήγοντας δήλωσε ότι φιλοδοξία του αποτελεί «να είμαι πάντα υπηρέτης των συμφερόντων του λαού, της παράταξης και πάνω από όλα να είμαι πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας».