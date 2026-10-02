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Από την επίθεση στο πλοίο δεν υπήρξε τραυματισμός.

Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη σήμερα από «άγνωστης ταυτότητας βλήμα» ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Η επίθεση «προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη στο πλοίο» προσθέτει η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε ούτε το λιμάνι προορισμού του.

{https://x.com/PressLiberland/status/2106108347107742162}

Σημειώνεται ότι πέντε δεξαμενόπλοια έχουν δεχτεί επίθεση σε τέσσερις μέρες.