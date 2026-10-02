Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη σήμερα από «άγνωστης ταυτότητας βλήμα» ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.
Η επίθεση «προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη στο πλοίο» προσθέτει η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.
Το πλοίο συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε ούτε το λιμάνι προορισμού του.
{https://x.com/PressLiberland/status/2106108347107742162}
Σημειώνεται ότι πέντε δεξαμενόπλοια έχουν δεχτεί επίθεση σε τέσσερις μέρες.