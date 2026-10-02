Όταν οι μικροσκοπικές τίγρεις ήταν μόλις μιας εβδομάδας, ζύγιζαν μόλις κάτι λιγότερο από 1.800 γραμ. και 25 με 30 εκατ. ύψος.

Ζωολογικός κήπος στο Τέξας ανακοίνωσε πως γεννήθηκαν για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του δύο μωρά τίγρεις Σουμάτρας.

«Τα πιο μικροσκοπικά, μεγαλύτερα που ακούσατε ποτέ» έγραψε σε ανάρτησή του ο ζωολογικός κήπος αναρτώντας μία φωτογραφία με τα μωρά τίγρεις.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του ζωολογικού κήπου Fort Worth, γεννήθηκαν δύο μωρά τίγρεις Σουμάτρας! Αυτές είναι οι πιο γλυκές φατσούλες».

Οι αδελφές Barani και Malu γεννήθηκαν την 1η Ιουλίου από την Ndari, που έγινε για πρώτη φορά μαμά, και τον Rakan. Και τα σπουδαία νέα δεν σταματούν εκεί, καθώς δεν είναι μόνο τα πρώτα μωρά τίγρεις που γεννιούνται στον ζωολογικό κήπο, αλλά και τα πρώτα μωρά οποιουδήποτε υποείδους που γεννιούνται εκεί από το 2008.

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Όταν τα μωρά ήταν μόλις μιας εβδομάδας, ζύγιζαν μόλις κάτι λιγότερο από 1.800 γραμ. και 25 με 30 εκατ. ύψος. Τώρα σε ηλικία 12 εβδομάδων έχουν το μέγεθος μία κολοκύθας και έχουν πολύ δρόμο ακόμα για να μεγαλώσουν αρκετά, όμως.

Οι Barani και Malu έχουν ζήσει μέχρι τώρα μόνο σε εγκλεισμό σε ζωολογικό κήπο δίπλα στη μαμά και τον μπαμπά τους. Οι φροντιστές στον ζωολογικό κήπο καταγράφουν την ανάπτυξή τους και τις τελευταίες εβδομάδες οι μικροσκοπικές τίγρεις έχουν μάθει να πηδούν, να σκαρφαλώνουν, έχουν αρχίσει να τρώνε κρέας μαζί με το μητρικό γάλα και πειραματίζονται με την ισορροπία.

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Τα ονόματά τους σημαίνουν «γενναία» και «ντροπαλή», αντίστοιχα και προέρχονται από την ινδονησιακή γλώσσα ως φόρο τιμής στην καταγωγή τους.

Όταν είναι ελεύθερες στη φύση, το υποείδος αυτό της τίγρης μένει αποκλειστικά στην Σουμάτρα, από που έχει πάρει και το όνομά της. Ωστόσο, υπάρχουν μόλις 650 από αυτές στην άγρια ζωή και πλέον υπάρχουν προγράμματα σε συνεργασία με με άλλους ζωολογικούς κήπους σε όλη τη Βόρεια Αμερική για να διασφαλίσουν ότι το υπό εξαφάνιση είδος θα έχει έναν υγιή πληθυσμό σε ζωολογικούς κήπους.

Σύμφωνα με τη WWF, οι τίγρεις της Σουμάτρας στο φυσικό τους περιβάλλον απειλούνται από τη λαθροθηρία, το παράνομο εμπόριο, τη μείωση των ειδών-θηραμάτων και τη συρρίκνωση του βιοτόπου τους.