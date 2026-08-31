Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνική θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός δρόμου κατά αρκετά χρόνια.

Ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων δοκιμάζουν ερευνητές στο Τέξας, μετατρέποντας χιλιάδες κιλά πλαστικού σε υλικό για την κατασκευή δρόμων.

Στο Rockwall, προάστιο του Ντάλας, αξιοποιήθηκαν περίπου 4,5 τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού για την κατασκευή 1.600 μέτρων δρόμου. Το πλαστικό χρησιμοποιήθηκε ως μέρος της ασφάλτου, αντικαθιστώντας περίπου το 8% έως 10% του παραδοσιακού υλικού που βασίζεται στο πετρέλαιο.

Από τα σκουπίδια στην άσφαλτο

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε μία λωρίδα κυκλοφορίας από ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Sahadat Hossain του University of Texas at Arlington (UTA), σε συνεργασία με ερευνητές του Υπουργείου Μεταφορών του Τέξας.

Η διαδικασία ξεκινά με τον καθαρισμό και την επεξεργασία των πλαστικών απορριμμάτων. Στη συνέχεια, το πλαστικό θρυμματίζεται σε μικρές νιφάδες και προστίθεται στο θερμό ασφαλτικό μείγμα, όπου λιώνει και ενσωματώνεται σε αυτό.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ποσότητα του παραδοσιακού υλικού που απαιτείται για την κατασκευή του δρόμου, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για υλικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα.

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Η επιλογή του Τέξας δεν είναι τυχαία. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο οδόστρωμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, επιβαρύνοντας σημαντικά την άσφαλτο και συμβάλλοντας στη δημιουργία ρωγμών και αυλακώσεων.

Τι δείχνουν μέχρι στιγμής οι δοκιμές

Το πείραμα στο Rockwall παραμένει σε πιλοτικό στάδιο και οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τη μακροχρόνια συμπεριφορά του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με το UTA, το οδόστρωμα δεν παρουσίασε υποβάθμιση κατά τις ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 100 βαθμούς Φαρενάιτ, τόσο στο Rockwall όσο και σε προηγούμενες δοκιμαστικές εφαρμογές.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνική θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός δρόμου κατά αρκετά χρόνια. Εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερες επισκευές και χαμηλότερο κόστος συντήρησης για τις αρμόδιες οδικές αρχές.

Ένα ακόμη μέτωπο στη μάχη με τα πλαστικά

Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις είναι μεγάλη. Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού παράγονται παγκοσμίως κάθε χρόνο, όμως μόλις περίπου το 9% καταλήγει στην ανακλύκλωση.

Το υπόλοιπο οδηγείται σε χώρους υγειονομικής ταφής, καίγεται ή καταλήγει στο φυσικό περιβάλλον. Στις ΗΠΑ, μόνο το 2018, περίπου 27 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων οδηγήθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ποσότητα που αντιστοιχούσε σχεδόν στο ένα πέμπτο των αστικών στερεών αποβλήτων της χώρας.

Η αξιοποίηση πλαστικού θα μπορούσε επομένως να προσφέρει έναν επιπλέον τρόπο απορρόφησης αυτών των αποβλήτων.

Το ζήτημα των μικροπλαστικών

Παρά τα θετικά στοιχεία, η νέα τεχνική ενδέχεται να ενέχει και κινδύνους. Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι ερευνητές είναι κατά πόσο το πλαστικό που ενσωματώνεται στην άσφαλτο μπορεί να απελευθερώνεται με τη φθορά του δρόμου και να δημιουργεί μικροπλαστικά.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι περιορισμένος, καθώς το πλαστικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένο μέσα στη δομή της ασφάλτου.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο Resources, Conservation & Recycling εκτίμησε ότι η απελευθέρωση μικροπλαστικών από άσφαλτο τροποποιημένη με πλαστικό μπορεί να είναι περίπου 1.000 φορές χαμηλότερη από την ποσότητα σωματιδίων καουτσούκ που προκύπτει από τη φθορά των ελαστικών. Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση δεν αποκλείεται και μπορεί να επηρεάζεται από τον σχεδιασμό του ασφαλτικού μείγματος και την κυκλοφορία.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα και από την Ινδία

Η ιδέα δεν περιορίζεται μόνο στις δοκιμές που έγιναν στο Τέξας. Ερευνητές στην Ινδία έχουν εξετάσει επίσης την προσθήκη πλαστικών αποβλήτων στην άσφαλτο, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, χρησιμοποιήθηκε πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) σε ποσοστό 3% στο μείγμα της ασφάλτου. Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν αύξηση της ακαμψίας του οδοστρώματος κατά 171% στους 25°C και κατά 125% στους 35°C, σε σύγκριση με το υλικό που χρησιμοποιείται τώρα.

Παράλληλα, η έμμεση αντοχή σε εφελκυσμό αυξήθηκε κατά 51%.

Οι ερευνητές προχώρησαν και πέρα από τις εργαστηριακές δοκιμές, εφαρμόζοντας το υλικό σε οδόστρωμα πλήρους κλίμακας. Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση κατά 57% στη διάρκεια ζωής σε κόπωση και βελτίωση κατά 42,33% στην αντίσταση στη δημιουργία αυλακώσεων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει περίπου 750 κιλά πλαστικών αποβλήτων ανά χιλιόμετρο οδοστρώματος μονής λωρίδας, όταν χρησιμοποιείται επιφανειακή στρώση πάχους 50 χιλιοστών.

Το επόμενο βήμα

Οι ερευνητές του UTA αντιμετωπίζουν πλέον το έργο του Rockwall ως μια δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Η συμπεριφορά του δρόμου θα συνεχίσει να παρακολουθείται υπό διαφορετικές θερμοκρασίες και επίπεδα κυκλοφορίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα αρχικά θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, παραμένει η πρόκληση της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων καθαρού και σωστά διαχωρισμένου πλαστικού, καθώς η ποιότητα του υλικού είναι κρίσιμη για την εφαρμογή της τεχνικής σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η ομάδα του Hossain έχει ήδη καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συνεχίζει τις δοκιμές σε διαφορετικές περιοχές.

Εάν η μέθοδος αποδειχθεί ανθεκτική και οικονομικά βιώσιμη, θα μπορούσε να προσφέρει μια ασυνήθιστη λύση σε δύο διαφορετικά προβλήματα: τη μεγάλη ποσότητα πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους ταφής και τη φθορά των δρόμων από την υψηλή θερμοκρασία και την έντονη κυκλοφορία.