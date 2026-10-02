Στον ανακριτή για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα οδηγήθηκε ο 32χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον φίλο της στο Λαύριο.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι ο 32χρονος ο οποίος, τα ξημερώματα της Πέμπτης, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, και με μαχαίρι τραυμάτισε τόσο εκείνη όσο και τον νυν σύντροφό της,

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα τα οποία αφορούν:

- Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή

- Παράνομη οπλοφορία

- Παράνομη οπλοχρησία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

- Παραβίαση περιοριστικών όρων

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Η επίθεση στο σπίτι

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 2ας Οκτωβρίου, στην περιοχή Καβοδόκανος στο Λαύριο,ο 32χρονος φέρεται να αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποίησε μια αλουμινένια σκάλα από το διπλανό σπίτι, όπου διαμένει συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης. Στη συνέχεια, φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο και να μπήκε στο σπίτι. Στο σπίτι βρίσκονταν η 32χρονη, ο 33χρονος νυν σύντροφός της και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας από τη σχέση της με τον 32χρονο δράστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlub940rwez5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια. Μέσα στο σπίτι φέρεται να άρπαξε ακόμη ένα κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της. Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu8z23e7ao9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 32χρονη υπέστη τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η κατάσταση της 32χρονης κρίθηκε τέτοιας σοβαρότητας ώστε μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον «Ευαγγελισμό». Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας περίπου 1,5 και 2,5 ετών. Η 32χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι και να καλέσει βοήθεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu9v9pn75e9?integrationId=40599y14juihe6ly}