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Σκηνές τρόμου εκτιλήχθηκαν σε μεζονέτα στο Λαύριο όταν ζευγάρι μαχαιρώθηκε από πρώην σύντροφο της γυναίκας.

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (2/10) στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον 33χρονο σύντροφό της.

Έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15, σε μεζονέτα στο Λαύριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 32χρονος ανέβηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας και, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα, έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας και μπήκε στο σπίτι.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της, οι οποίοι βρίσκονταν στο σαλόνι.

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Σοβαρά τραυματισμένοι η 32χρονη και ο 33χρονος

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας.

Η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος παρέμεινε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Και οι δύο αναμενόταν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της 32χρονης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

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Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης στη μεζονέτα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του δράστη.

Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν την ώρα της επίθεσης.

Η 32χρονη και ο 32χρονος είχαν στο παρελθόν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν αποκτήσει μαζί τα δύο παιδιά.

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος πήγε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει 51χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και να έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Πέντε καταγγελίες σε λιγότερο από έναν χρόνο

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς η πρώην σύντροφός του είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά σε βάρος της.

Από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως και σήμερα, η 32χρονη είχε προχωρήσει συνολικά σε πέντε καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.

Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, μετά την πρώτη καταγγελία είχε χορηγηθεί στη γυναίκα panic button.

Είχε συλληφθεί ξανά τον Σεπτέμβριο

Ο 32χρονος είχε συλληφθεί και περίπου έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση.

Συγκεκριμένα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.

Παρά το ιστορικό των καταγγελιών και την προηγούμενη σύλληψή του, ο 32χρονος φέρεται να επέστρεψε στην κατοικία της πρώην συντρόφου του, όπου σημειώθηκε η νέα επίθεση.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.